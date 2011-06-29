-"KAZA NEDENİ" FABRİKA KAPATILACAK KOCAELİ (A.A) - 29.06.2011 - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bacasından çıkan kimyasal maddenin TEM otoyoluna saçılması sonucu 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olduğu öne sürülen fabrikanın geçici olarak kapatılması kararlaştırıldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 26 Ocak'ta Tayyip Madencilik İnşaat Nakliyat-Besicilik Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait fabrikanın bacasından çıkarak TEM otoyoluna saçılan kaygan madde nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kazanın meydana geldiği iddiaları üzerine Kocaeli Valisi Ercan Topaca'nın talimatıyla fabrika hakkında inceleme başlatıldı. Çevre ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde çevresel izinleri olmadığı tespit edilen fabrikanın, geçici olarak kapatılmasına karar verildi. Valilikçe onaylanan kararın Gebze Kaymakamlığınca fabrika yetkililerine tebliğ edileceği bildirildi. Kararın tebliğ edilmesinin ardından fabrika yetililerine birkaç gün süre verileceği, süre sonunda ise fabrikanın kapatılacağı öğrenildi. Bu arada, TEM otoyolunda 26 Ocak'ta 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise fabrikada biodizel üretimi yapıldığı sırada çıkan buharın, bacada herhangi bir filtre olmadığı için direkt havaya karıştığı, yağmur ve rüzgar nedeniyle de sarı renkli kaygan maddenin saçıldığı TEM otoyolunda söz konusu zincirleme trafik kazasının yaşandığı belirtiliyor. İddianamede, fabrika yetkilileri Hüseyin Çalışkan, Harun Şanlı ve Aziz Öztürk'ün ''taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak'' suçundan altı yıla kadar hapis cezası isteniyor. Olayla ilgili hazırlanan ve iddianamede de yer alan bilirkişi raporunda da, yola saçılan kaygan maddenin Tayyip Madencilik İnşaat Nakliyat-Besicilik Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait fabrikadan çıktığının belirlendiği vurgulanıyor. Fabrika bacasında herhangi bir filtreleme sistemi bulunmadığına dikkat çekilen raporda, ayrıca baca gazı ve kaçak kontrol sistemlerinin de fabrikada olmadığı ifade ediliyor. Keşif günü yapılan incelemede tesisin çalışmadığı ancak tesis çevresinde yağ kokusunun duyu organlarınca algılandığı belirtilen raporda, daha önceden biyodizel, son bir yıldır ise distile yağ asiti üretimi yapılan fabrikanın özellikle baca çıkışının olduğu kısımdaki çatı üzerinde sarı katmanın bulunduğu, işletmenin muhtelif yerlerinde yağ tabakasının olduğunun tespit edildiği ve bilirkişi heyeti tarafından kamerayla çekildiği belirtiliyor. Bilirkişi heyeti raporunda, gerekli tedbirleri almayıp, otoyolun bir bölümünde araçların seyir güvenliğini etkileyerek bir kişinin ölümüne, 10 kişinin yaralanmasına sebep olan Tayyip Madencilik'in kazaların oluşumunda birinci derece asli kusurlu olduğu yönünde kanaat bildirmişti. Öte yandan, 26 Ocak'ta TEM otoyolu Muallimköy mevkisinde 24 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 34 yaşındaki Abdurrahman Taştekin hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.