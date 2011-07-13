-"KAYSERİ" DAVASI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - Kayseri'deki ''ihaleye fesat karıştırma'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, geçmişte Ankara ve Kayseri'de il emniyet müdürlüğü yapan Orhan Özdemir'in de aralarında bulunduğu 78 kişi hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Türker Horoz, Remzi Çapar ve Eyup Demir'in de aralarında yer aldığı 9 tutuklu sanık ile Orhan Özdemir'in de aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Sanık Özdemir, savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddetti. İddianamede, sanıklardan Türker ve İlker Horoz kardeşlere ait şirketleri kollamakla suçlanan Özdemir, Horoz kardeşleri sadece iş adamı olarak tanıdığını, Horoz kardeşlerin, emniyete ait olanların da aralarında bulunduğu bazı ihalelere girdiklerini anlattı. Horoz kardeşlerle aralarında iş adamı-emniyet müdürü ilişkisi dışında bir ilişki bulunmadığını ifade eden Özdemir, Türker Horoz ile 2005 ve 2009'da birer telefon görüşmesi yaptığını kaydetti. Özdemir, Kayseri Emniyet Müdürlüğünün bir temizlik ihalesi ile ilgili olarak sanıklardan Eyup Demir ile görüştüğü iddiasıyla ilgili, ''Özel kalemimin kullandığı ve deliller arasında bulunan randevu defteri incelendiğinde, beraber çalıştığım meslektaşlarımın dahi benimle görüşme taleplerinin yazılı olduğu görülecektir. Eyup Demir ile görüşseydim, bunun defterde yazılı olması gerekirdi. Böyle bir görüşme olmadı'' dedi. Özdemir, meslektaşı ve arkadaşı Yaşar Süslü'nün çocukları ile Horoz kardeşlerin sahibi oldukları şirketin çalışanları arasındaki bir olaya ilişkin adli soruşturma evrakını savcılığa göndermediğine yönelik iddia üzerine, ''Taraflar, olayın ardından konuşarak, uzlaşmışlar. Ben yalnızca, olayın başka uyuşmazlıklara yol açmaması için çaba harcadım'' savunmasını yaptı. Özdemir, üzerine atılı ''suç örgütü kurma-yönetme'' suçlamasını da kabul etmedi. -TÜRKER HOROZ'UN SAVUNMASI- ''Cebir ve tehdit yöntemlerini kullanmak suretiyle haksız ekonomik çıkar elde etmek için suç örgütü kurma-yönetme, bu örgütün faaliyeti çerçevesinde ihalelere fesat karıştırma'' suçlaması yöneltilen Türker Horoz ise güvenlik ve temizlik alanında faaliyet yürüten iki şirketin ortağı ve yöneticisi olduğunu belirtti. Horoz, şirketleri adına bazı ihalelere girdiğini, kazandıkları ihalelerde üzerlerine düşeni yerine getirdiklerini ifade ederek, dolayısıyla bir kamu zararının söz konusu olmadığını kaydetti. Kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin tek tek cevap veren Horoz, Türkiye'de, en yüksek iş bitirme oranına sahip şirket olduklarını, bu sebeple hukuk dışına çıkmalarını gerektirecek bir durumun bulunmadığını ifade etti. Sanık İlker Horoz ise 1994'ten bu yana hizmet sektörü içinde yer aldığını bildirerek, şirketleri hakkında bilgiler verdi. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen İlker Horoz, herhangi bir suç örgütü kurmadığını, yasa dışı bir faaliyetinin olmadığını ileri sürdü. Davanın iddianamesinde yer verilen ihalelere ilişkin de ifadesi alınan Horoz, bu ihalelere fesat karıştırmadığını söyledi. Sanık Remzi Çapar da Türker ve İlker Horoz'un ortağı olduğu şirketlerle bir ilgisinin olmadığını savundu. Sanık Eyup Demir ise Horoz kardeşlerin güvenlik şirketinde sigortalı olarak çalıştığını bildirdi. Duruşmada savunmasını yapan diğer sanıklar da suçlamaları reddetti. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilen duruşma, yarına ertelendi.