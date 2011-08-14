-"Kayıplardan hükümet sorumlu" ANKARA (A.A) - 14.08.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başka ülkelerin içişleriyle meşgul olurken, bölücü terörün alçak saldırılarının Türkiye'yi yangın yerine çevirdiğini'', ''bundan sonra muhtemel saldırılardan ve kayıplardan Başbakan Erdoğan ve hükümetin birinci derecede sorumlu olacağını'' savundu. Bahçeli, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde üç askerin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın ''AK Parti'nin gaflet ve atalet yüklü tavizkar politikalarından güç aldığını'' ileri sürerek, kanlı eylemlerin devam ettiğini kaydetti. Hain bir saldırı sonucunda üç askerin şehit olduğunu belirten Bahçeli, açıklamasında ''Vatan görevlerini ifa ederken şehit olan evlatlarımızın acıları yüreklerimizi dağlamış ve milletimizi infiale sevk etmiştir. Bu vesileyle aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyor, bu iğrenç saldırıyı nefretle lanetleniyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum'' ifadelerine yer verdi. ''Hükümetin bölücülere gösterdiği hoşgörü ve sıcak ilginin geri dönüşünün acı olduğunu'' öne süren Bahçeli, vahşet ve şiddet sarmalının Türkiye'yi kuşattığını iddia etti. Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü: ''Başbakan Erdoğan başka ülkelerin içişleriyle meşgul olurken, bölücü terörün alçak saldırıları ülkemizi adeta yangın yerine çevirmiştir. Türkiye terör ve bölücülük konusunda tarihi bir kavşak noktasına gelmiştir. Bundan sonra muhtemel saldırılardan ve kayıplardan Başbakan Erdoğan ve hükümetinin birinci derecede sorumlu olacağı unutulmamalıdır. Böylesi bir ortamın doğmaması amacıyla, Kandil'de yuvalanan canilerin inlerini başlarına geçirmek ve tümüyle yok etmek için AKP hükümeti artık harekete geçmeli ve elini çabuk tutmalıdır. AKP hükümeti, küresel senaryoların mihmandarlığından medet ummayı bir kenara bırakarak, kanlı terör örgütüyle kararlı bir şekilde mücadele etmeyi önceliğine almalıdır. Türk milletinin zaman kaybına ve ihmale tahammülü kalmamıştır. Başbakan Erdoğan bu gerçeklere göre harekete etmeli, samimi ve dürüst bir şekilde terör karşısındaki tutumunu gözden geçirmelidir. Türk tarihinin kendisi ve partisi hakkında yapacağı yorum da şüphesiz buna bağlı olacaktır.''