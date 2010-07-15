"Kayalıklar Bakiresi" tablosunun yeni şifreleri ortaya çıktı

T24- Rönesans sanatçısı Leonardo da Vinci'nin "Kayalıklar Bakiresi" isimli tablosunda yapılan incelemeler yeni şifreleri ortaya çıkardı.

Da Vinci'nin bir kısmını kendisini çizdiği bir kısmının ise asistanları tarafından çizildiğine inanılan tablonun tamamının kendi elinden çıktığı keşfedilirken, alttaki yarım kalan ikinci resmin de sırrı çözüldü.



18 ay süren çalışmada, tabloyu daha detaylı inceleyebilmek için 1940'lı yıllarda sürülen vernikler tamamen çıkarıldı.



İngiltere Ulusal Galerisi'nden yapılan açıklamada, "Kayalıklar Bakiresi" eserinin özellikle koyu renkli kısımları incelenerek, tonlamanın tek elden çıktığı belirtildi.



2005 yılında 'Kayalıklar Bakiresi' tablosunun kızılötesi ışınla incelenmesi sırasında, "tablo katmanı altında yarım kalmış ilk resim" keşfedilmişti. Bu son yapılan inceleme ise, Leonardo'nun alttaki resmi bilerek yarım bıraktığını da doğrulamış oldu.

