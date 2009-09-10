"Kavak Yelleri'nden ayrılmak istemezdim"

Kavak Yelleri'nde Efe rolünde oynayan Dağhan Külegeç, geçen sezonun son bölümünde denize uçan arabadaki kişilerden diziye devam etmeyen tek oyuncu olmuştu.

Külegeç'in sette yaşanan bir tartışmadan sonra senaryonun bu şekilde geliştirildiği söylenirken, bir başka açıklamada ise Dağhan Külegeç'in uzun süredir sette memnuniyetsiz olduğu ve ayrılmak istediği bu nedenle de senaryoda değişiklik yapıldığı söylenmişti.

Dağhan Külegeç, atv'de annesi Ayşe Erbulak ve Erbulak ailesinin kendisini gibi oyuncu olan diğer fertleri Sevinç ve Füsun Erbulak ile konuk olduğu Berna Laçin'in programında yaptığı açıklama ile kafaları daha da karıştırdı.

Bu sezon herhangi bir işte yer almayan Külegeç, Laçin'in dizilerde oynayıp oynamayacağıyla ilgili sorusuna "Dizi güzel iş, niye devam etmeyeyim" dedi.

Külegeç daha sonra, "Kavak Yelleri'nden de ayrılmak istemezdim ama öyle olmak zorunda oldu. Yoksa gül gibi işim var, severek yapıyorum. Ama istemezdim yani. Devam etmek isterdim" açıklamasını yaptı.

Genç oyuncunun bu imalı açıklaması üzerine Berna Laçin'in "Kendin ayrıldın. Sanki bunu attılar" şeklinde bir yorum yapınca Dağhan Külegeç'in yanıtı ise şöyle oldu:

"Komik değil mi? Çok acayip bir durum. Neyse hadi. Yeni işlere bakacağız işte. Yeni yeni bir şeyler. Oyunculuk güzel, eğlenceli." Televizyon Gazetesi.com