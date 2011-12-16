-"Katolik enstitülerinde çocuklar cinsel tacize uğradı" LAHEY (A.A) - 16.12.2011 - Hollanda'da bağımsız bir komisyonun hazırladığı raporda, ülkedeki Katolik enstitülerinde binlerce çocuğun cinsel tacize uğradığı belirtildi. Raporda, Katolik yetkililerin, kurbanlara yardım etmek ya da tacizi önlemek için yeteri kadar konuyla ilgilenmedikleri de belirtildi. Komisyon, Katolik okulları, yetimhaneleri ve fakültelerinde yaklaşık 1800 çocuğun cinsel tacize uğradığı bilgisinin edinildiğini açıkladı. 34 bin kişiyle yapılan araştırmanın neticesinde komisyon, her 10 Hollandalı çocuktan birinin bir tür tacize uğradığı, ergenliklerinin bir dönemini Katolik enstitülerinde geçirenlerde bu oranın yüzde 20'ye çıktığı tahminini bildirdi.