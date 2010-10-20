-"KATLİAM" KAZISINDA YENİ MEVKİ ÖNERİSİ ARDAHAN (A.A) - 20.10.2010 - Göç ve Mağdurlar Derneği Başkanı Ahmet Ballı, ''Yanık Camisi yakınında katledilenlerin yüzde 99'u eski şehitlik mevkisinde yatıyor'' dedi. Ballı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Kars Müze Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesi (KAÜ) tarafından oluşturulan 21 kişilik kazı ekibinin, Ermeniler tarafından 1915'te katledilen Müslüman Türklere ait kazıyı Yanık Cami mevkisinde gerçekleştirdiğini kaydetti. 1915'te bölgede ciddi katliamların yapıldığını ifade eden Ballı, şunları anlattı: ''Ben 66 yaşındayım. Ömrüm bu bölgede geçti. Bu bölgede katliamların nasıl yapıldığını çok ayrıntılı bilen biriyim. Çünkü bu alanda ilim adamlarıyla birlikte ciddi bir çalışmam oldu. Yanık Cami bölgesinde katledilenler, kısa süre içinde eski şehitlik mevkisine taşınıyorlar. Asıl kazı orada yapılmalı. Yanık Camisi'nde katledilen yaklaşık 370 masum insan, babam Arslan Ballı ve diğer bölge insanı tarafından, öküz arabalarıyla eski şehitliğe taşınıyor. Emin konuşuyorum. Katledilen insanların yüzde 99'u eski şehitlikte yatıyor. Bu alanda ciddi bir kazı yapılmalı. Çünkü asıl mağdurlar burada yatıyor.'' Kars Müze Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesi (KAÜ) tarafından oluşturulan 21 kişilik kazı ekibince dün Halil Efendi Mahallesi'ndeki, Yanık Cami bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında, Ermeni çeteleri tarafından 1915'te katledilen Müslüman Türklere ait 8 insan iskeletine rastlanmıştı.