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Bilim / Teknoloji

"Katiller" için deterjan!

İspanyol araştırmacılar, kan lekelerini tamamen yok eden bir temizleme ürünü icat etti.

06 Kasım 2008 02:00

Valencia Üniversitesi'nde çalışan bir ekip tarafından bulunan ürün, kan izlerini adli tıp (forensic) testlerinde bile görünmeyecek şekilde temizliyor.

Yeni temizleme ürünü, klorin içermiyor, onun yerine, ürettiği oksijen ile kanın içinde vücuda oksijen taşıyan protein olan hemoglobinin izlerini siliyor.

Üç kişilik ekibin başkanı Fernando Verdu, oksijen üreten kimyasalların DNA örneklerini de temizleyip temizleyemeyeceği üzerinde çalışacaklarını söyledi.

Verdu, ürünün delilleri ortadan kaldırmak isteyen katiller tarafından kullanılma ihtimaliyle ilgili olarak da, "Suç işlemek kolay ama zor olan yakalanmamak. Katillerin büyük bir kısmı o kadar da akıllı değil. Bu tür haberleri okuyup önlem alacaklarını sanmıyorum" dedi.

Polis genellikle, katile ulaşmak için olay yerindeki kanlı giysileri ipucu olarak kullanıyor. Adli tıp uzmanları, bazı özel kimyasalları kullanarak, 10 kez yıkanmış bir giysideki kanı bile teşhis edebiliyor.

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