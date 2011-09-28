-"Katil bulundu, artık mezarınızda rahat yatın" KAYSERİ (A.A) - 28.09.2011 - Kayseri'de 2009 yılının Ramazan Bayramı'nın ikinci günü şeker toplarken kaybolan ve daha sonra cesetleri bulunan 3 çocuktan Dilruba ve Ahmet Tuna Tekin'in anneleri Leyla Tekin, katil zanlısının müebbet hapis cezası almasından sonra çocuklarının mezarını ziyaret etti. Acılı anne, ''Yavrularım, katiliniz bulundu ve cezasını çekiyor. Artık mezarınızda rahat yatın'' dedi. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında, mahkeme heyetinin, Ahmet Tuna ve Dilruba Tekin kardeşler ile Türkan Ay'ın katil zanlısı Uğur Veli Gülışık'a 3 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermesinin ardından, Dilruba ve Ahmet Tuna kardeşlerin annesi Leyla Tekin, çocuklarının mezarını ziyaret etti. Acılı anne Leyla Tekin, çocuklarının mezarı başındayaptığı açıklamada, katil zanlısı Gülışık'ın, son duruşmada hala tutuksuz yargılanma talebinde bulunduğunu anımsatarak, ''Üç cana kıy, sonra tutuksuz yargılan. Olacak şey mi?'' diye konuştu. Çocuklarının katilinin en ağır cezayı aldığını ancak bunun acılarını hafiflemediğini kaydeden Leyla Tekin, şöyle devam etti: ''O ceza aldı, fakat bizim çocuklarımız yine yok. O cezasını çekecek diye bizim çocuklarımız geri gelecek değil. Sonuçta giden gitti. Ama hak yerini bulsun, böyle caniler ortadan kalksın, başka anne babaların canı yanmasın istiyoruz. Yakalanmasaydı belki daha birçok ailenin canı yanacaktı. Şükür ki yakalandı ve hak ettiği cezayı aldı. Mahkeme sonuçlandığı için biz de o katilin yüzünü her ay görmekten kurtulduk. Türk adaletine, katile en ağır cezayı verdiği için teşekkür ediyoruz.'' Bu arada, Tekin ailesi, çocuklarının kaçırıldığı ve sonrasında öldürüldüğü Talas ilçesi Yenidoğan'daki evlerinden, Esenyurt Mahallesi'ne taşındı.