"Katalonya normalleşirse İspanya 500 bin yeni istihdam yaratabilir"

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Kasım (DHA) – İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, bağımsızlık referandumuyla siyasi bir kördüğüme giren Katalonya Bölgesi’nde bir dahaki ay gerçekleşecek seçimlerle “normale” döndüğü takdirde, İspanya ekonomisinin 500 bin istihdam yaratabileceğini söyledi.

Rajoy, İspanya ekonomisinin 2018 yılında yüzde 2.8 ila 3.0 arasında büyüyebileceğini vurguladı.

Ekim ortasında İspanya hükümeti ülkenin en varlıklı kuzeydoğu bölgesinin ayrılma tehlikesi nedeniyle 2018 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 2.6’dan yüzde 2.3’e indirmişti. Rajoy “Eğer işler sakinleşirse ekonomi gelecek yıl yüzde 0.5 ila 0.6 daha fazla büyüyebilir” dedi. (Fotoğraflı)