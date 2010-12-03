-"KARDEMİR'DE İŞÇİ ATMALAR DURDU'' KARABÜK (A.A) - 03.12.2010 - Türk Metal Sendikası Genel Başkan Danışmanı Recai Başkan, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş'de üç aydır devam eden iş akitleri fesihlerinin durduğunu bildirdi. Başkan, düzenlediği basın toplantısında, KARDEMİR'de sendikaları ile Çelik-İş Sendikası arasında yetki mücadelesinin başladığını ve ''fabrika yönetiminin bu süreçte işçilere baskı ve her türlü zulüm yaptığını'' öne sürdü. Hükümet yetkililerinden işçi çıkartmalarının yaşanmayacağı konusunda söz aldıklarını bildiren n Başkan, şöyle konuştu: ''Yetki süreci sonunda biz kazandık. Ancak malum sendika ve fabrika yönetimi bunu kabullenmeyerek sendikamıza üye işçileri işten atmaya başladı. Bugün itibarıyla 275 işçimiz işten atıldı. İşçilerimiz de haklı olarak çeşitli eylemler yaptı, Ankara'ya yürüdü, açlık grevinde bulundu. Ancak kamu düzenini bozacak hiçbir şey yapmadık. Fabrikadan işçi atmalar durdu, inşallah devam etmez. Eğer devam edilirse işçilerimiz haklarını arayacaklardır. KARDEMİR'de işçilerimizin ellerinden alınan haklarını geri almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Onları asla yalnız bırakmayacağız.''