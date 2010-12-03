T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

"KARDEMİR'DE İŞÇİ ATMALAR DURDU''  KARABÜK (A.A)

03 Aralık 2010 22:40

-"KARDEMİR'DE İŞÇİ ATMALAR DURDU''  KARABÜK (A.A) - 03.12.2010 - Türk Metal Sendikası Genel Başkan Danışmanı Recai Başkan, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş'de üç aydır devam eden iş akitleri fesihlerinin durduğunu bildirdi. Başkan, düzenlediği basın toplantısında, KARDEMİR'de sendikaları ile Çelik-İş Sendikası arasında yetki mücadelesinin başladığını ve ''fabrika yönetiminin bu süreçte işçilere baskı ve her türlü zulüm yaptığını'' öne sürdü. Hükümet yetkililerinden işçi çıkartmalarının yaşanmayacağı konusunda söz aldıklarını bildiren n Başkan, şöyle konuştu: ''Yetki süreci sonunda biz kazandık. Ancak malum sendika ve fabrika yönetimi bunu kabullenmeyerek sendikamıza üye işçileri işten atmaya başladı. Bugün itibarıyla 275 işçimiz işten atıldı. İşçilerimiz de haklı olarak çeşitli eylemler yaptı, Ankara'ya yürüdü, açlık grevinde bulundu. Ancak kamu düzenini bozacak hiçbir şey yapmadık. Fabrikadan işçi atmalar durdu, inşallah devam etmez. Eğer devam edilirse işçilerimiz haklarını arayacaklardır. KARDEMİR'de işçilerimizin ellerinden alınan haklarını geri almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Onları asla yalnız bırakmayacağız.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24