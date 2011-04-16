T24 LogoT24 Logo
Gündem

"KARABULUT" DAVASINDA HAKİM DEĞİŞTİ İSTANBUL (A.A)

16 Nisan 2011 20:16

-"KARABULUT" DAVASINDA HAKİM DEĞİŞTİ İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - Münevver Karabulut'un öldürülmesine ilişkin Cem Garipoğlu, babası Mehmet Nida Garipoğlu ve annesi Tülay Makbule Garipoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti başkanı Mevlüt Bayraktaroğlu'nun davadan çekilme talebinin, üst mahkemece kabul edildiği öğrenildi.  Alınan bilgiye göre, Karabulut ailesinin avukatı Rezzan Epözdemir tarafından celse arası verilen ''reddi hakim'' talepli dilekçede, davaya bakan Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mevlüt Bayraktaroğlu'nun, 16 yıl önce sanıklardan Hayyam Garipoğlu'nun ''hileli iflas'' nedeniyle yargılanmış olduğu kamu davasında beraatine karar veren mahkemenin başkanı olduğu ve bu olayın bir gazetede haber olarak yayımlandığı ifade edildi.  Dilekçede, ortaya çıkan yeni durumun, yapılan haberlerin ve belgelerin de dikkate alınarak Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayraktaroğlu'nun reddi taleplerinin kabulüne karar verilmesi istendi. Söz konusu talep üzerine 4. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Bayraktaroğlu'nun, davadan çekilme kararı alıp dosyayı karar için üst mahkeme olan Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği öğrenildi. Talebi değerlendiren üst mahkemenin de Başkan Bayraktaroğlu'nun CMK'nın 30/2 maddesi gereğince davadan çekilmesini uygun gördüğü ve bu durum üzerine davaya bakması için Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanını görevlendirdiği belirtildi.   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24