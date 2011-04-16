-"KARABULUT" DAVASINDA HAKİM DEĞİŞTİ İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - Münevver Karabulut'un öldürülmesine ilişkin Cem Garipoğlu, babası Mehmet Nida Garipoğlu ve annesi Tülay Makbule Garipoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti başkanı Mevlüt Bayraktaroğlu'nun davadan çekilme talebinin, üst mahkemece kabul edildiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Karabulut ailesinin avukatı Rezzan Epözdemir tarafından celse arası verilen ''reddi hakim'' talepli dilekçede, davaya bakan Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mevlüt Bayraktaroğlu'nun, 16 yıl önce sanıklardan Hayyam Garipoğlu'nun ''hileli iflas'' nedeniyle yargılanmış olduğu kamu davasında beraatine karar veren mahkemenin başkanı olduğu ve bu olayın bir gazetede haber olarak yayımlandığı ifade edildi. Dilekçede, ortaya çıkan yeni durumun, yapılan haberlerin ve belgelerin de dikkate alınarak Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayraktaroğlu'nun reddi taleplerinin kabulüne karar verilmesi istendi. Söz konusu talep üzerine 4. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Bayraktaroğlu'nun, davadan çekilme kararı alıp dosyayı karar için üst mahkeme olan Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği öğrenildi. Talebi değerlendiren üst mahkemenin de Başkan Bayraktaroğlu'nun CMK'nın 30/2 maddesi gereğince davadan çekilmesini uygun gördüğü ve bu durum üzerine davaya bakması için Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanını görevlendirdiği belirtildi.