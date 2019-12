-"KARA PARA"DA ÜRDÜN İLE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK ANKARA (A.A) - 20.11.2010 - Türkiye, kara paranın aklanmasının önlenmesinde Ürdün ile işbirliği yapacak. Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Ürdün Haşimi Krallığı Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Birimi arasında Eylül ayında imzalanan Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın onaylanmasına ilişkin Bakanlar kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Mutabakat muhtırası uyarınca, MASAK ile Ürdün Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Birimi, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içerisinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir yetkili makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini kolaylaştıracak. Her iki kurum, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığından şüphe edilen kişilerin analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olabilecek bilgiyi, talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacak. Bu işbirliği ve bilgi değişimi, her iki kurumun ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacak. Her bir talep, ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde gerekçelendirilecek ve konuyla ilgili gerekli bilgiler verilecek. Elde edilen bilgi, bilgiyi veren kurumdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacak. Her iki kurum, elde edilen herhangi bir bilgi veya belgeyi, bilgiyi veren kurumdan önceden izin almaksızın muhtıradaki amaçlar dışında kullanılmasına veya açıklanmasına izin vermeyecek. Aklama suçunun öncül suçları ile karapara aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında herhangi bir değişiklik olduğunda, durum derhal diğer karşı kuruma bildirilecek. Mutabakat muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizli olacak. Bilgi, bilgiyi alan kurumun kendi kaynaklarından elde ettiği benzer bilgi için ulusal mevzuatının şart koştuğu gizlilik içerisinde korunacak ve resmi gizliliğe tabi olacak. Yardımlaşma, ulusal mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı olacak ise bilgi talebi reddedilebilecek. Bilgi talebinde bulunan kurum talebin reddine ilişkin sebepleri de bildirecek. Talepte bulunulan kurumun ülkesinde talebe konu unsurlara ilişkin hali hazırda bir adli kovuşturma başlatılmış olması halinde, kurumların yardımlaşma yükümlülüğü bulunmayacak. Muhtıra, karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilecek. Belirli bir süreyi kapsamayan muhtıra, her iki kurumun anlaşmasıyla, bir kurumun diğer kurumdan muhtırayı feshetme niyetini belirten bir yazılı bildirim aldığı tarihten 45 gün sonra feshedilebilecek. Mutabakat muhtırası, bu yıl 14 Eylül'de Ankara'da ve 21 Eylül'de Amman'da iki suret olarak, MASAK adına Başkan Mürsel Ali Kaplan ve Ürdün Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Birimi Başkanı Dana Junbulat tarafından imzalanmıştı.