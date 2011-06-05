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Dünya

"KARA OPERASYONUNA 1 ADIM" SİNGAPUR (A.A)

05 Haziran 2011 13:44

-"KARA OPERASYONUNA 1 ADIM" SİNGAPUR (A.A) - 05.06.2011 - Rusya Savunma Bakanı Sergey İvanov, NATO'nun Libya'da kara operasyonunun sadece "bir adım gerisinde olduğunu" söyledi.  Singapur'da düzenlenen Asya güvenlik konferansında konuşan İvanov, silahlı muhalefetin Libya lideri Muammer Kaddafi'yi devirme çabalarına destek amacıyla, NATO'nun bu ülkeye asker göndermesine "bir adım kaldığını" söyledi.  İvanov, Libya'da sivillerin korunmasını ve Libya hava sahasının kapatılmasını öngören BM Güvenlik Konseyi kararını desteklediklerini anımsatarak, "Bu kararın bir kara operasyonuna götüreceğini bilmiyorduk" dedi. NATO operasyonu dün bir adım daha ileriye götürülerek saldırı helikopterleri devreye sokulmuş, İngiliz ve Fransız saldırı helikopterleri Libya içindeki hedefleri bombalamıştı.

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