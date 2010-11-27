-"KARA CUMA"DA MAĞAZALARA ÇILGINCA HÜCUM WASHINGTON (A.A) - 27.11.2010 - Amerikalılar, ülkelerinin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara rağmen, "Kara Cuma" (Black Friday) çılgınlığından bu yıl da vazgeçmedi. ABD'deki firmaların her yıl elektronikten tekstile birçok üründe yüzde 15-20'lerden yüzde 90'lara varan oranlarda indirim yaptığı "Kara Cuma"ya, Amerikalılar geçen yılı da aşan oranda ilgi gösterdi. Bazı Amerikalılar, büyük indirimlerin yapıldığı kampanyadaki en ucuz ürünleri almak için, aileleriyle Şükran Günü yemeğini yemek yerine, soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen mağazaların önünde bir gün öncesinden kamp kurmaya başlarken, satışların başlamasına az bir süre kala alışveriş merkezlerindeki park alanları dolup taştı. Mağazaların içinde de indirimli ürünler için saatlerce sabırla sırada bekleyen Amerikalılar, satışların başlamasıyla birlikte kasaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. -GENÇLER İÇİN EĞLENCE- İlk sırayı kapmak için bir gün öncesinden elektronik mağazasının önüne çadır kuran bir grup genç, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, "Açıkçası indirimden çok, bu bizim için gelenek haline geldi. Biz her yıl gelip burada bekliyoruz" dedi. Kuyrukta beklerken yeni arkadaş edindiklerini ve farklı bir deneyim yaşadıklarını belirten gençlerin, yanlarında oyuncak ayılarını bile getirmeyi ihmal etmedikleri dikkati çekti. Brian adlı bir Amerikalı da soğuk havaya rağmen hem büyük indirimden yararlanmak hem de arkadaşlarıyla vakit geçirmek için buraya geldiğini söyledi. "Kara Cuma'ya ikinci kez katılıyorum. Sabaha kadar beklemeye değer. Çünkü yeni arkadaşlıklar kuruyoruz burada, güzel vakit geçiriyoruz" diyen Brian, özellikle LED TV almayı planladığını kaydetti. -"SOĞUĞA RAĞMEN DEĞER"- Arkadaşlarıyla birlikte gelip, yorgana sarılarak kapıların açılmasını bekleyen Donato Jimenez adlı genç de televizyon almak isteyenlerden. Kara Cuma'da ilk kez dışarıda sabahlayarak ürün alacağını belirten Jimenez, "Dışarısı çok soğuk, uykum da var ama televizyonu alınca buna değecek" diye konuştu. Sunny Motani de "Ben de televizyon almak istiyorum. Üniversite öğrencisiyim. Çok fazla param yok. O yüzden Kara Cuma bizler için alışveriş yapabileceğimiz en iyi zaman" yorumunda bulundu. Orta yaşlardaki Jeff Deloney de yorgana sarılmış halde konuşurken, dizüstü bilgisayar almak için geldiğini belirtti. Ürünlerin ucuzluğunun beklemeye değdiğini anlatan Deloney, "Bir gün öncesinden akşam gelmeme rağmen, sabahtan gelenler olmuş, ilk sırayı alamadım" dedi. -MAĞAZALARI MÜŞTERİLER VE POLİSLER DOLDURDU- "Kara Cuma" sırasında ülke genelinde bazı mağazalarda hırsızlık olayları ve izdihamlar yaşandığı belirtilirken, alışveriş merkezlerinde birçok polisin görev yaptığı gözlendi. Hatta, bazı mağazalarda, kendilerini alışverişe kaptıran bazı müşterilerin, indirimli olmayan ürünleri bile sepetlerine doldurması dikkat çekti. "Kara Cuma"nın birleştiği bu hafta sonunda mağazalarda alışveriş yapanların sayısının 138 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl bu rakam 134 milyon kişi idi. -ONLINE SATIŞLAR DA ARTTI- Mağaza önlerinde beklemek yerine, gece yarısından itibaren internet üzerinden alışveriş yapmak isteyenler de çoğunlukta oldu. İnternet üzerinden yapılan indirimli satışların bu yıl ciddi oranda arttığı belirtilirken, birçok online ürünün satışa çıkmasından hemen sonraki dakikalar içinde tükendiği gözlendi. Mağaza alışverişlerinde de mağaza yöneticileri, geçen yıla oranla daha büyük bir katılım olduğunu ifade ederken, bu görüşler, ülkenin ekonomik darboğazdan çıkmaya ve ekonominin düzelmeye başladığına dair güzel bir gösterge olarak yorumlanıyor. Ancak, Amerikalıların yine de alışveriş yaparken temkinli davranmaya devam ettiği kaydediliyor. ABD'de ilk olarak Philadelphia'da kullanılmaya başlayan ''Kara Cuma'' terimi, Şükran Günü'nden bir gün sonra sabahları yaşanan yoğun yaya ve araç trafiğine vurgu yapmak için 1966 yılında ortaya çıktı. Kara Cuma daha sonra tüm Amerika geneline yayılarak alışveriş mağazalarının indirimler yaptığı bir gün olarak anılmaya başlandı.