"Kapalı cep bile dinlenebiliyor da..."

CHP Lideri Baykal, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu içinde bulunduğu helikopterin düşmesi ve henüz enkaza ulaşılamamasına ilişkin olarak, “Bugün cebimizdeki kapalı telefonun bile dinlenmemize fırsat verdiği biliniyor. Orada 6 kişi var. Hiçbir sinyal alınamıyor mu? Demek ki teknik bazı olanaklarımız yok, o halde bu olanakları bir an önce sağlamalıyız" dedi.



CHP Genel Başkanı Baykal, BBP’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Partililerle biraya gelen Baykal, yaptığı açıklamada, helikopter kazasının herkesi çok derinden etkilediğini söyledi.



Neredeyse 24 saat geçmesine rağmen, enkaza hala ulaşılamamasının yadırgadığını ifade eden Baykal, “Bu olay bir taraftan bizi üzüyor, diğer yandan da umut verici bir gelişme olabilir diye teselli kaynağı oluyor. ‘İnşallah Yazıcıoğlu ve yanındaki kişiler bu kazadan sağsalim çıkabilirler’ diye ümit ve temenni ediyoruz” dedi.



"Kapalı cep telefonları dahi dinlenebiliyor"



Hükümet başta olmak üzere tüm yetkililerin çok samimi gayret gösterdiklerini inandığını ifade eden Baykal şunları söyledi:



“24 saate yakın bir süre geçtiği halde tespitin yapılamamış olması yine de eksik bir şeyler olduğunu düşündürüyor. Bu teknik altyapıya ilişkin eksikler olabilir. Bu olay üzerinde değil ama günümüz teknolojik imkanları karşısında 24 geçmesine rağmen bir siyasi parti liderinin de içinde bulunduğu enkazın bulunamamış olmasını yadırgıyorum. Koskoca bir enkaz var. Bu helikopter enkazı nerede duruyor? Bunu bulacak teknoloji dünyada mı yok, yoksa Türkiye’de mi yok. Türkiye’de yoksa bir an önce getirilmesi gerekir diyorum. Bugün cebimizdeki kapalı telefonun bile dinlenmemize fırsat verdiği biliniyor. Orada 6 kişi var. Hiçbir sinyal alınamıyor mu? Demek ki teknik bazı olanaklarımız yok, o halde bu olanakları bir an önce sağlamalıyız.”