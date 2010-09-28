-"KAMPÜSTE CAZ" ETKİNLİĞİ İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Cazı gençlerle buluşturan Akbank Caz Festivali'nin en önemli etkinliklerinden ''Kampüste Caz'' etkinliği, 4 Ekimde başlayacak. Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre, etkinliğin İstanbul ayağında caz gitaristi Sarp Maden ve arkadaşları, 4 Ekimde Galatasaray, 5 Ekimde Sabancı, 6 Ekimde İstanbul Teknik, 7 Ekimde Kadir Has, 11 Ekimde Boğaziçi ve 12 Ekim'de Bahçeşehir üniversitelerinde gençlerle bir araya gelecek. Etkinilğin Anadolu ayağında ise Selen Gülün Trio, 4 Ekimde Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi, 5 Ekimde Ankara'da Hacettepe Üniversitesi, 6 Ekimde İzmir'de Ege Üniversitesi ve 7 Ekimde İzmir Ekonomi Üniversitesi ile 8 Ekimde Gaziantep Üniversitesi'nde özel konserler verecek. Etkinliğin bilet fiyatları 10 TL olarak belirlendi.