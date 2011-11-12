-"Kamer Genç üzerinden demokrasi havarisi kesiliyorlar" ANKARA (A.A) - 12.11.2011 - AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ile aralarında yaşanan olayla ilgili, ''Ülkedeki demokrasinin gelişmesi yolundaki tüm kritik anlarda demokrasiden yana tercihte bulunmayanların, böyle sıradan bir olayda Kamer Genç üzerinden demokrasi havarisi kesilmeleri, hem komiktir hem de inandırıcı değildir'' değerlendirmesinde bulundu. Uslu, 10 Kasım 2011 tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Genç'in kürsüyü işgal ederek, şov yaptığını ve bu durumun ilk kez yaşanmadığını belirtti. Genç'in Meclis'teki konuşmalarını çoğunlukla TBMM'nin ciddiyetine yakışmayan bir üslupla yaptığını ifade eden Uslu, Genç'in Danışma Kurulu kararı için aleyhte söz alarak, konuyla tamamen alakasız bir konuşma yaptığını, kendisine verilen süreyi aşarak, konuyla ilgisi bulunmayan kişilere hakaret ettiğini kaydetti. Kamer Genç'in, Meclis Başkanı tarafından tam 12 kez ikaz edilmesi ve Genel Kurul'un konuşmadan men kararına rağmen kürsü işgaline son vermediğini belirten Uslu, şöyle devam etti: ''Bunun üzerine Meclis Başkanı, İdare Amirlerini göreve çağırmıştır. Ben de Meclis İdare Amiri olarak, konuşmasını bitiren hatipten kürsüyü terk etmesini talep ettim. Görevim gereği yaptığım bu uyarı ve girişim, kamuoyuna 'saldırı, eşkıyalık, zorbalık, darp, tartaklama' gibi gerçeği yansıtmayan tanımlamalarla sunulmuştur. Oysa benim geçmişimi, mizacımı, sendikal mücadelemi ve demokrasi duyarlılığımı bilenler, demokratik terbiye ve olgunluk konusunda ne kadar ilkeli olduğumu da bilirler. Bu olay üzerinden şahsımı ve mensubu olduğum AK Parti'yi yıpratmaya yönelik açıklama ve tavırları gayrı medeni ve vandalca bulduğumu ifade ederek, milletimizin takdirine havale ediyorum. Buradan bir muhalefet siyaseti üretenlerin, ülkedeki sorunlara ilişkin vizyonlarını da görmek mümkündür. Sayın Muharrem İnce'nin yalın kılıç saldırılarını, bu bağlamda Kamer Genç'i aşma gayreti olarak görmek mümkündür. Kamer Genç'i aşabileceğine kani olduğumuz Muharrem İnce'nin 'daha fazlasını yaparım' demesi de şaşırtıcı değildir. Bende kusur arayıp, ayıplama yarışına girenlerin Muharrem İnce ve onun gibi düşünüp tehditvari açıklama ve meydan okumalar karşısında suskun kalmaları da manidardır. Son olarak, ülkedeki demokrasinin gelişmesi yolundaki tüm kritik anlarda demokrasiden yana tercihte bulunmayanların, böyle sıradan bir olayda Kamer Genç üzerinden demokrasi havarisi kesilmeleri, hem komiktir hem de inandırıcı değildir. Meclis'te eşkıya arayanlar aynaya, olayın hakikatini arayanlar da TBMM İç Tüzüğü ve tutanaklara baksınlar.''