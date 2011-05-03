-"KADINLARIN ARKASINA SAKLANMAYA ÇALIŞTI" WASHINGTON (A.A) - 02.05.2011 - Beyaz Saray terörle mücadele danışmanı John Brennan, "ABD güçleri, bulunduğu binaya saldırı düzenlediğinde, Bin Ladin kadınların arkasına saklanmaya çalıştı" dedi. Brennan, Beyaz Saray'da operasyonla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Bin Ladin'in öldürülmesini, El Kaide yılanının başının kesilmesi" olarak tanımlayan Brennan, Bin Ladin'in operasyon sırasında direndiğini belirterek, "Eğer operasyon düzenleyen Amerikan birliğine tehdit oluşturmasaydı, canlı ele geçirilebilirdi ama karşılık verdiği için öldürüldü. Eğer fırsat olsaydı, canlı ele geçirirdik" dedi. Operasyonu tam zamanlı olarak takip ettiklerini belirten Brennan, ABD güçleri, bulunduğu binaya saldırı düzenlediğinde, Bin Ladin'in kadınların arkasına saklanmaya çalıştığını kaydetti. -"İSLAMİ KURALLARA GÖRE 24 SAAT İÇİNDE GÖMÜLMELİYDİ"- İstihbarat servisinin yıllarca fevkalade meşakkatli çalıştığını ve izleri takip ettiğini anlatan Brennan, Bin Ladin'in Pakistan içinden yardım ve destek almadığının "inandırıcı" olmadığını, ancak bu konuda spekülasyon yapmak istemediğini ifade etti. Brennan, Beyaz Saray'ın Pakistan hükümetiyle görüştüğünü ve Bin Ladin'in ne tür bir destek ya da yardım almış olabileceğinin tespitine yönelik tüm ipuçlarının araştırılacağını kaydetti. ABD ile Pakistan arasındaki ilişkinin El Kaide'yi yenilgiye uğratmak için hayati önem taşıdığını ifade eden Brennan, Amerikalı Kongre üyelerinin ABD'nin Pakistan'a yardımları hakkında sorular yöneltmesini anlaşılır bulduğunu belirtti. Bin Ladin'in cesediyle ilgili işlemlere dair soru üzerine Brennan, İslami kurallara göre cesedin 24 saat içinde gömülmesi gerektiğini, 24 saat içinde bunu yapabilecek bir ülke bulmanın pek mümkün olmadığını dile getirdi. -"BİN LADİN'İN ÖLDÜRÜLMESİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"- Brennan, Bin Ladin'in öldürülmesinin El Kaide'ye ağır bir darbe vurduğunu, ancak bunun örgütün ortadan kaldırılmasında tek başına yeterli olmayacağını söyledi. El Kaide ile ilgili olarak, "hala bazı yaşam belirtilerine sahip, ölümcül şekilde yaralanan bir kaplan" benzetmesini yapan Brennan, Bin Ladin'in öldüğüne dair fotoğrafik bir kanıtın yayımlanıp yayımlanmayacağı konusunda henüz bir karar alınmadığını belirtti. Brennan, ABD yönetiminin, El Kaide liderinin öldürüldüğüne dair açıklamalarını hiç kimsenin reddedememesi için elinden gelen herşeyi yapacağını kaydetti. Ancak, Bin Ladin'in ceset fotoğrafını yayımlayıp yayımlamama konusunda kararın henüz verilmediği ifade eden Brennan, bu husustaki kaygılardan birinin, fotoğraf yayımlamanın gelecekteki benzer operasyonları ve istihbarat kaynaklarını tehlikeye atması olasılığı olduğunu söyledi. Brennan, bir soru üzerine, Amerikan birliklerinin operasyonunda ölen kadının, Bin Ladin'in eşlerinden biri olduğunun sanıldığını kaydetti. Kadının cesedinin, "onun bir kalkan gibi kullanıldığı" şeklinde bir pozisyonda olduğunu anlatan Brennan, ancak kadının, ateş hattına kendisinin mi girdiği, yoksa Bin Ladin ya da oğlu tarafından bir kalkan olarak mı orada tutulduğunun bilinmediğini belirtti.