-"Kadına pozitif ayrımcılık yapıyoruz" BURSA (A.A) - 05.02.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Engelliler olsun, özürlüler olsun, sığınma evleri olsun, okuma, tahsil ve eğitim yardımları olsun ve sosyal yardımlarımızla ilgili, kadına her konuda pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz'' dedi. Arınç, partisinin Bursa İl Kadın Kolları 3. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti olarak 10. yılın içinde olduklarını belirterek, ''AK Parti ne başarmışsa neyi kazanmışsa, nerede AK Partinin bayrağı yükselmişse emin olun bu başarıda en yüksek pay kadınlarımızın, kızlarımızın, hanım kardeşlerimizindir'' görüşünü dile getirdi. Uzun yıllardır siyasetin içerisinde yer aldığını ve milletvekili olduğunu anlatan Arınç, şöyle konuştu: ''Benim eşim de her zaman benimle birlikte ve kadın kollarımızın en çalışkan üyesi olarak bugüne kadar çalıştı ve her başarı da onunda payı var. Eminim sizler de sadece kadın kollarımızın başkan ve üyeleriyle değil, sağınıza solunuza baktığınızda eşinizin, kızlarınızın ve hatta annelerinizin AK Parti için ne büyük fedakarlıkla koştuğunu görüyor ve onlara teşekkür ediyorsunuz. Ben de onlara teşekkür ediyor, hepsini huzurlarınızda alkışlamak istiyorum. El ele verdik, bugünlere geldik. Gençlik kollarımızı ayrı tutabilir miyim? Onlar da bu bütünün parçası. Onlar da koştular ve gayret ettiler. Ama kadın dediğimiz hem ana kademelerde var hem kadın kollarımızda var, toplumumuzun neredeyse yarısı onlar. Onlar her yerde var. 'Sadece cinsiyet ayrımcılığı olsun' diye söylemiyorum. Bu toplumu doğuranlar onlar. Meydana getirenler onlar. Ama onlar fedakarlıklarıyla, feragatlarıyla, samimiyetleriyle, idealist oluşlarıyla, annenin şefkatinin ve annenin her eve gelip her gönüle girebilecek özellikleriyle bu başarıda daha çok pay sahibi oldular. Onlara çok şey borçluyuz. Bu borcumuzu her zaman en önde ödemeye gayret edeceğiz.'' -''10 yıldır anayasada pek çok değişiklikler yaptık''- Arınç, bugüne kadar 10 yıldır anayasada pek çok değişiklikler yaptıklarını, pek çok kanunlar çıkardıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti: ''Kadınla ilgili artık biliyorsunuz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız var. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü kurulduğu zaman bile buna büyük bir aşama olarak bakmışlardı. Ama şimdi kadını içine alan önemli bir bakanlığımız var. O bakanlığın başında da eski kadın kolları genel başkanımız Fatma Şahin var. Gürdal Akşit de ilk bakan olduğu zaman yine bu çalışmaların başında ve önünde giden bir hanımefendiydi. Arkadaşlar çok şeyler yapıyoruz. Ama toplumun en çok ezilen ve ihmal edilen kesimininde kadınlar olduğunu bilmeliyiz. Onların bu feragatlarına karşı, şefkatleriyle bir aileyi ayakta tutmalarına karşı, çocuklarına sahip olmalarına karşı, eşinin evin geçimindeki payını daha çok arttırmaları yoluyla onlara daha çok hizmet etmeliyiz. O yüzden 2004 yılında yaptığımız anayasa değişikliğiyle sadece biz kadın ve erkek eşitliğini gündeme getirmiştik. Ama 12 Eylül 2010 referandumunda kadınlar lehine yapılacak iyileştirmelerin pozitif ayrımcılık olarak anayasaya girmesini sağladık. Bugün kadınla ilgili her konuda bütçeden büyük paylar veriyoruz. Engelliler olsun, özürlüler olsun, sığınma evleri olsun, okuma, tahsil ve eğitim yardımları olsun ve sosyal yardımlarımızla ilgili, kadına her konuda pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.'' -''Katrilyonlar bütçemizin içerisinden kadınlarımıza aktarılıyor''- Bülent Arınç, dün Bursa'da mikro kredi uygulaması sebebiyle yapılan küçük bir programa katıldığını ve orada da kadınların başrolde olduğunu söyledi. Küçük kredi imkanlarıyla kendi işlerini çekip çevirmeye çalışan, elinin emeğiyle aile bütçesine katkı sağlamaya çalışan 10 fedakar kadının hayat hikayesini dinlediklerini anlatan Arınç, şunları kaydetti: ''Buna AK Parti hükümetleri destek veriyor. Belediyelerimiz destek veriyor. Şimdi hayırseverlerimiz de destek vermeye başladı. Bin, 2 bin liralarla, en fazla 10 bin liralarla kendi el emeğini değerlendirmeye çalışan kadınlarımızın sevincini görmeliydiniz. Bu en basiti. Onun dışında katrilyonlar bütçemizin içerisinden kadınlarımıza aktarılıyor. Onların birey olarak ve ailenin reisi olarak aynı zamanda hayatlarını daha iyi geçirmelerine yol açılıyor. Bugün kadın gücümüzün farkında olmalıyız. Bursa ölçeğinde meseleye bakalım. Takriben 190 bin civarında üyemiz var Bursa'da. Asıl olan seçmen sayısının yüzde 10'u olmaksa Bursa bunu çoktan tamamladı. Ama şimdi hedefi büyütüyoruz. Şimdi daha yukarlarda olacak. Bu 190 bin üyemizin 70 bine yakını şu anda kadın üyelerimizdir. Pek çok belediye meclis üyemiz var. Biraz az il genel meclisi üyemiz var. Ama parlamentoda 46 milletvekili arkadaşımız var. Bakınız geçtiğimiz dönem Canan Candemir Çelik arkadaşımız Bursa'dan tek kadın milletvekili olarak seçilmişti. Sadece AK Parti'den seçilen bir kadın milletvekili olarak değil, Bursa'nın siyasi tarihinde Bursa'dan seçilen ilk kadın milletvekili olmak onuruna da sahipti. Bu çok başarılı bir sonuç.'' -''Yüksek hızlı tren AK Parti'nin hülyasıydı, hayaliydi, gerçek oldu''- Arınç, yüksek hızlı trenden, İzmir, Bursa ve İstanbul sürat yoluna kadar, barajlardan, göletlerden eğitim kurumları ve tesislerine kadar, tarım sektöründen sanayi ve endüstrinin desteklenmesine kadar hükümet olarak ne yapılması gerekiyorsa bir eksiği olmadan yaptıklarını söyledi. Her şeyin, özellikle de büyük yatırımların bugünden yarına bitmeyebileceğini ifade eden Arınç, şunları kaydetti: ''Dün bir gazetede 'bu yüksek hızlı tren ne zaman bitecek' gibi bir haber gördüm. Yüksek hızlı treni 10, 20, 30 sene evvel rüyasında gören bir siyasetçi var mı Bursa'da inanmıyorum. Yüksek hızlı tren AK Parti'nin hülyasıydı, hayaliydi, gerçek oldu. O gerçek, o kadar elle tutulabiliyor ki Ankara'da iseniz Konya'ya 1 saat 15 dakikada gidip gelebiliyorsunuz. Eskişehir'e 1 saat 15 dakikada gidip gelebiliyorsunuz. Rüyasında görmemiş adam, 'ne zaman trene bineceğiz?' diye iki de bir dürtüyor bizi. Bekle, sabırlı ol. AK Parti'de her şey hayaldi. Ama gerçek oldu. Bir gün sen de bineceksin. Hem de seve seve bineceksin. Ben hatırlarım ilk boğaz köprüsü açılacağı zaman, rahmet olsun, toprağı bol olsun Ecevit mitingler yapıyordu, 'Boğaz köprüsüne hayır' diye bağırıyordu. Sonra açmak zannediyorum ona nasip oldu. Karşı çıktığı zaman, ona diyorlardı ki, 'o zaman sen geçme bu köprüden', ama köprünün üzerinden koşa koşa geçtiler. Geçecekler tabi. Şimdi ikincisi oldu, üçüncüsü olacak. Arkadaşlar denizin üzerinden geçmekle kalmıyoruz. Artık denizin altında da biz varız. Tünellerle, tüp geçitlerle, Japon ve Türk işbirliğiyle ve diğerleriyle yerin, denizin altından demiryolları geçiriyoruz. Denizin altından karayolları yapıyoruz 6 şeritli. AK Parti bu, hayale giden her şeyi gerçekleştiriyor.'' Kongreye, Başbakan Yardımcısı Arınç'ın eşi Münevver Arınç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Güldal Akşit de katıldı.