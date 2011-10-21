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Dünya

"Kaddafi'nin ölümü soruşturulsun" LONDRA (A.A)

21 Ekim 2011 02:06

-"Kaddafi'nin ölümü soruşturulsun" LONDRA (A.A) - 20.10.2011 - Uluslararası Af Örgütü, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin ölümüyle ilgili soruşturma yapılması çağrısı yaptı. Af Örgütü, Libya'daki muhalif güçlerin Muammer Kaddafi'nin ölümüyle ilgili tüm gerçekleri kamuya açıklaması gerektiğini belirtti. Örgüt, eski yönetimin tüm üyelerine insanca muamele edilmesi gerektiğini vurguladı. Merkezi Londra'da bulunan örgüt, Kaddafi'nin ölümüyle ilgili, ''kapsamlı, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yapılması'' çağrısında bulundu.

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