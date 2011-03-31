-"KADDAFİ LİBYA'DA KALACAK" TRABLUS (A.A) - 31.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi ve oğullarının ülkede olduğu ve "sonuna kadar" burada kalmaya kararlı oldukları bildirildi. Hükümet sözcüsü Musa İbrahim, Kaddafi ve oğullarının hala ülkede olup olmadığının sorulması üzerine, "Hepimiz buradayız. Sonuna kadar da burada kalacağız. Bu bizim ülkemiz. Her cephede güçlüyüz" diye konuştu. Sözcü, Dışişleri Bakanı Musa Kussa'nın istifasına ilişkin haberlerle ilgili olarak ise rejimin "bireylere bağımlı olmadığını" belirtti. İbrahim, "Bu, tüm ulusun mücadelesi. Hangi safta olurlarsa olsunlar bireylere veya yetkililere bağlı değil" dedi. Dışişleri Bakanının istifasını doğrulayıp doğrulamadığına ilişkin soruya da İbrahim, konuyla ilgili basın toplantısı düzenleneceğini söyledi.