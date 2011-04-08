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Dünya

"KADDAFİ İLE GÖRÜŞMEYİZ" BİNGAZİ (A.A)

08 Nisan 2011 01:50

-"KADDAFİ İLE GÖRÜŞMEYİZ" BİNGAZİ (A.A) - 07.04.2011 - Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren muhaliflerin sözcüsü Albay Ahmet Bani, tutumlarının değişmeyeceğini ve Kaddafi ile görüşmeyeceklerini söyledi. El Arabiye televizyonuna bir açıklama yaparak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Derhal gerçek bir ateşkes sağlanmalı ve Kaddafi'ye bağlı askeri unsurlar bazı şehirlere uyguladığı kuşatmaları kaldırmalı ve şehirlerden çekilmeli" maddesini de içeren yol haritası önerisini değerlendiren Bani,  tutumlarını daha önce belirlemiş ve açıklamış olduklarını söyledi. Bani, "Kaddafi ve ailesi çekilmeden veya ayrılmadan, müzakere olmayacağını söylemiştik" diye konuştu.

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