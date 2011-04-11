T24 LogoT24 Logo
Dünya

"KADDAFİ GÜÇLERİ ÇEKİLMEDEN ATEŞKES YOK" BİNGAZİ (A.A)

11 Nisan 2011 14:15

-"KADDAFİ GÜÇLERİ ÇEKİLMEDEN ATEŞKES YOK" BİNGAZİ (A.A) - 11.04.2011 - Libyalı muhalifler, Muammer Kaddafi güçleri çekilmeden ateşkese yanaşmayacaklarını bildirdi. Muhaliflerin sözcüsü Şemseddin Abdülmevla, AFP'ye yaptığı açıklamada, ateşkesten önce hükümet birliklerinin sokaktan çekilmeleri ve ifade özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini kaydetti. Afrika Birliği heyetinin arabuluculuk için Bingazi kentinde beklendiği sırada yapılan açıklamada, sözcü, ''İnsanlar fikirlerini ifade etmek için sokağa gidebilmeli ve askerler de kışlalarına dönmeli. İnsanlar Trablus'ta gösteri yapmakta kendilerini özgür hissederlerse, sanıyorum ki bütün Libya çok kısa bir zamanda özgürleşecektir'' ifadesini kullandı. Sözcü, Afrika Birliği heyetinin birkaç saat içinde Bingazi'de olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24