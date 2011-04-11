-"KADDAFİ GÜÇLERİ ÇEKİLMEDEN ATEŞKES YOK" BİNGAZİ (A.A) - 11.04.2011 - Libyalı muhalifler, Muammer Kaddafi güçleri çekilmeden ateşkese yanaşmayacaklarını bildirdi. Muhaliflerin sözcüsü Şemseddin Abdülmevla, AFP'ye yaptığı açıklamada, ateşkesten önce hükümet birliklerinin sokaktan çekilmeleri ve ifade özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini kaydetti. Afrika Birliği heyetinin arabuluculuk için Bingazi kentinde beklendiği sırada yapılan açıklamada, sözcü, ''İnsanlar fikirlerini ifade etmek için sokağa gidebilmeli ve askerler de kışlalarına dönmeli. İnsanlar Trablus'ta gösteri yapmakta kendilerini özgür hissederlerse, sanıyorum ki bütün Libya çok kısa bir zamanda özgürleşecektir'' ifadesini kullandı. Sözcü, Afrika Birliği heyetinin birkaç saat içinde Bingazi'de olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.