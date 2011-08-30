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Dünya

"KADDAFİ FİZAN'A GİTTİ" LONDRA (A.A)

30 Ağustos 2011 18:10

-"KADDAFİ FİZAN'A GİTTİ" LONDRA (A.A) - 30.08.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, geçen cuma günü başkent Trablus'tan ülkenin güneyindeki çöl kasabası Fizan'a gittiği bildirildi. İngiliz Sky News'un haberine göre Kaddafi'nin öldürüldüğü söylenen oğlu Hamis'in 17 yaşındaki koruması, Kaddafi'nin geçen cumartesi saat 01.30 civarında Trablus'taki bir yerleşimde oğlu Hamis'le görüştüğünü, görüşmeye daha sonra kızı Ayşe'nin de katıldığını anlattı. Kaddafi'nin görüşme yerine bir araçla geldiğini, görüşmenin kısa sürdüğünü söyleyen muhafız, Kaddafi'nin daha sonra ciple Fizan'a gittiğini belirtti. Muhalif güçlerin başkent Trablus'u ele geçirdiği geçen haftadan bu yana Kaddafi'nin yeri bilinmiyor. Ayşe Kaddafi'nin annesi ve iki erkek kardeşiyle birlikte Cezayir'e geçtiği açıklanmıştı.

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