-"KADDAFİ BAŞKENTİ HAVAYA UÇURMAYI PLANLIYOR" GAVALİŞ/MOSKOVA (A.A) - 14.07.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'a 100 km kadar mesafedeki stratejik Gavaliş köyünü dün şiddetli çarpışmaların ardından Muammer Kaddafi güçlerinden geri almayı başaran muhalifler, rejim yanlısı askerleri başkente yaklaşık 80 km uzaklıktaki bir başka stratejik yerleşim olan El Assabaa'ya sıkıştırdı. El Assabaa kapısına dayanan muhalifler, kent çevresindeki tepelere mevzilendiklerini belirterek, Gavaliş'e 17 km uzaklıktaki El Assabaa'ya 6 km mesafede bulunduklarını ve dün geri aldıkları Gavaliş köyünü takviye ettiklerini kaydettiler. Muhalifler dün akşam çevredeki tepelerden El Assaba'yı yoğun şekilde bombardıman etmişlerdi. Bu stratejik nokta Trablus'a giden stratejik karayolu üzerinde bulunan Garyan kentinden önceki son yerleşim yeri. Öte yandan, Rusya'nın Libya'ya özel temsilci olarak gönderdiği diplomat Mihail Margelov, Izvestia gazetesine verdiği demeçte, muhaliflerin Trablus'a saldırmaları durumunda, Albay Muammer Kaddafi'nin başkenti havaya uçurmayı planladığını bildirdi. Libya'yı geçen ay ziyaret eden ve iyi derecede Arapça konuşan Margelov, "Libya Başbakanı bana (eğer muhalifler kenti alırlarsa, tüm kenti füzelerle havaya uçururuz) dedi. Kaddafi'nin bu tip bir intihar planı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Margelov, ayrıca Libya rejiminin cephane sıkıntısı çekeceği görüşünden de şüphe duyduğunu belirterek, "Kaddafi bir tek yerden yere füze kullanmadı ve bunlardan çok var. Bu silah sıkıntısı çekecekleri düşüncesini şüpheye düşürüyor. Trablus teoride tank ve hafif silah için mühimmat sıkıntısı çekebilir, ancak Albay'ın önemli miktarda füzesi ve patlayıcısı var" dedi.