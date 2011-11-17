-"Kaçakçılıkla ilgili kontrolleri yoğunlaştırdık" İSTANBUL (A.A) - 17.11.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, kaçakçılıkla ilgili kontrolleri daha yoğunlaştırdıklarını belirterek, ''Bu alanda ceza öngören maddeleri caydırıcı hale getirmek gerekiyor. Özellikle insan sağlığı ve ekonomik rekabet açısından zararlı sonuçlara yol açacak kaçakçılıkla alakalı daha caydırıcı düzenlemelere gitmemiz gerekiyor'' dedi. Yazıcı, Bakanlığının yeniden yapılanması, vizyon ve projeleri hakkında bilgi vermek amacıyla Feriye Lokantası'nda medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği sohbet toplantısında yaptığı konuşmada, gümrüklerde önemli ölçüde değişim ve dönüşümü sağladıklarını, hedeflerinin özellikle kara hudut kapılarında işlemleri tek noktada yapacak hale getirmek olduğunu söyledi. ''Kağıtsız ve insansız gümrük işlemi en önemli hedeflerimizden bir tanesi'' diyen Yazıcı, bunun pilot uygulamasını 2011 yılı içinde Ankara'da TIR Gümrüğünde başlattıklarını ve bunun mükellef gümrüğe gelmeden ilgili evrakını sanal ortamda göndererek işlemlerini yapabildiği bir uygulama olduğunu söyledi. Yazıcı, ''Bunu, 'yetkilendirilmiş yükümlü' dediğimiz, o statüyü elde etmiş mükellefler için uygulamaya koyacağız. Yetkilendirilmiş yükümlü, yaptığı işlemler dolayısıyla idarenin güvenini kazanmış, defosu olmayan, bu kanaatin hakim olduğu kişiler. Bir taraftan bunları taltif edeceğiz, bir taraftan da bunlarla ilgili risk değerlendirmesi devam edecek'' dedi. Bu uygulamanın kişilerin işlemlerinin hiç kontrol edilmeyeceği, tamamen denetim dışı olduğu anlamına gelmediğini, işlem tamamlandıktan sonra kontrolün yapılacağını anlatan Yazıcı, ''Gümrüklerde çağdaş yaklaşımın kontrolleri gümrük kapılarında değil, iç piyasada yapmak ve mümkün ölçüde kapılarda işlemleri hızlandırmak'' diye konuştu. Kağıtsız uygulamaya Ankara'nın Kazan ilçesindeki TIR Gümrüğünde başladıklarını, Esenboğa ile İstanbul'da Karaköy yolcu salonunda olduğunu dile getiren Yazıcı, 2012 yılının ilk yarısında uygulamaya tamamen geçmiş olacaklarını bildirdi. Bakan Yazıcı, 2012 Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 20'yi aşkın ikincil düzenlemesine ilişkin komisyonların çalışmalarını sürdürdüğünü ve çok fazla zaman kaybetmeden bu düzenlemeleri de devreye sokacaklarını bildirdi Kanunla şirket kurmanın elektronik ortamda gerçekleşir hale geleceğini, şirketlerin genel kurullarına, yönetim kurullarına katılım, şirketin faaliyetleriyle ilgili karar alma süreçlerinin elektronik ortamda yapılır hale geleceğini anlatan Yazıcı, ''1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren şirketlerin kendi genel kurullarına seçecekleri bir denetim kurulu olmayacak. Şirketlerin bütün faaliyetleri bağımsız denetim kurulları tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca bu bağımsız denetim kurumlarının denetimini yapacak denetçilerin denetimi şeklindeki müesseseyi de ikincil düzenleme ile devreye sokacağız'' diye konuştu. Hayati Yazıcı, sigara kaçakçılığıyla ilgili bir soru üzerine de, sigaradan yılda 14-15 milyar lira vergi geliri elde edildiğini, fiyatın yükselmesi faktörüyle de sigara kaçakçılığının olduğunu, ancak gerekli kontrollerin yapıldığını söyledi. İlk defa geçen yıl çay ve tütüne duyarlı eğitilmiş köpekleri devreye soktuklarını ifade eden Yazıcı, ''Kontrolleri daha yoğunlaştırdık. Bu alanda ceza öngören maddeleri caydırıcı hale getirmek gerekiyor'' dedi.