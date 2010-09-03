-"JİTEM" DAVASINA ZORLA GETİRİLECEKLER DİYARBAKIR (A.A) - 03.09.2010 - İçişleri Bakanlığı, kimlikleri değiştirilen aralarında terör örgütü itirafçılarının da bulunduğu ''JİTEM'' davasının 4 sanığının yeni kimlik bilgilerini mahkemeye bildirdi. Mahkeme, 4 sanık hakkında zorla getirilme müzekkeresi düzenlenmesine karar verdi. Diyarbakır'da hakkında birleştirilme kararı verilen 11 sanıklı ''JİTEM'' davası ile aralarında ''Yeşil'' kod adlı Mahmut Yıldırım ve itirafçı Aziz Turan'ın (Abdulkadir Aygan) da bulunduğu 5 sanıklı davanın duruşmasına 6. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Adil Timurtaş ile tutuksuz yargılanan Ali Ozansoy katıldı. Mahkeme, sanık Ozansoy'ı Ahmet Turan A. yeni kimliğiyle kayda geçti. Sanıklar, avukatlarının bulunmadığı gerekçesiyle savunma için süre talebinde bulundu. Mahkeme sanıkların bu talebini kabul etti. -''BAZI SANIKLARA YENİ ULAŞILDI''- Avukat Barış Yavuz, yurt dışında yaşadığı belirlenen itirafçı sanık Aziz Turan (Abdulkadir Aygan) hakkında yakalama emri dışında tutuklama kararı verilmesini talep ederek, ''Bu yargılama yıllardır devam etmesine karşın bir kısım sanıklara henüz yeni ulaşılmıştır. Bu nedenle sanıklar açısından tutuklama koşullarının oluştuğunu düşünmekteyiz'' dedi. -''İTİRAFÇI'' ADLI KİTAP- Avukat Baran Vural da Timur Şahan ve Uğur Balık'ın yazdığı ''İtirafçı'' adlı kitabı mahkemeye sundu. Avukat Vural, bazı sanıkların gerçek kimliklerinin söz konusu kitapta yer aldığını belirterek, ''Kitabın 137. sayfasında 'çekirdek kadro nerede?' başlıklı yazıda açıklamalarda bulunulmuştur. Bu yazılar ve açıklamalar çerçevesinde bu kişilerin şahsi dosyalarının istenilmesini talep ediyoruz. Kitapta sanık Kemal Emlük ve eşi Saniye Emlük'ün isimlerinin değiştirildiği anlaşılmaktadır'' diye konuştu. Avukatlar, sanıklar için yurt dışına çıkma yasağı getirilmesini de talep etti. Mahkeme, verdiği kısa bir aradan sonra sanıklar Ali Ozansoy (Ahmet Turan A.) ile Adil Timurtaş hakkında tutuklama kararı verilmesi yönündeki taleplerin reddine karar verdi. Mahkeme ayrıca, İçişleri Bakanlığı'ndan istenilen yazıda yer alan yeni kimlik bilgilerine göre sanıklar Fethi Çetin (Fırat Can E.), Hüseyin Tilki (Hüseyin E.), Kemal Emlük (Erhan B.), Hacı Hasan (İbrahim B.), Mehmet Zahir Karadeniz, Lokman Gündüz, Hayrettin Toka, Saniye Emlük, Faysal Şanlı ve Recep Erkal'ın (Tiril) yeni adreslerinin tespit edilip haklarında zorla getirilme müzekkeresi düzenlenmesini kararlaştırdı. -İSTENEN CEZALAR- Görevsizlik kararıyla 3. Ağır Ceza Mahkemesinden Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilerek birleştirilen ve aralarında ''Yeşil'' kod adlı Mahmut Yıldırım ve itirafçı Abdulkadir Aygan'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında ''cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak'' ve ''birden fazla kişiyi öldürmek'' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15'er yıl arasında değişen hapis cezası isteniyor.