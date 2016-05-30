"Jerome, gel komşumuz ol!"



Alman futbol milli takımının yıldız futbolcularından Jerome Boateng'in Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin genel başkan yardımcılarından Aleksander Gauland tarafından tahkir edilmesine futbolseverler ve politikacılar tarafından Boateng ile dayanışma mesajlarıyla tepki gösterildi. Boateng Alman milli takımının Slovakya'ya 3:1 mağlup olduğu Augsburg'daki karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada, ‘günümüzde böyle şeylerin söylenmesinin kendini üzdüğünü' söyledi. Gauland ilk yalanlamasını daha sonra tevil etti.

AfD'li politikacı ‘Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung' gazetesine verdiği mülakatta, “Boateng'in iyi futbolcu olduğunu söylüyorlar ama onun komşusu olmak istemezler”, demişti.

"Futboldan hiç anlamam"

Gauland ilk protestoların ardından sözlerine açıklık getirmek için bir açıklama yaparak ‘gizli bir görüşme sırasında bazı kişilerin tutumunu özetlediğini ancak Jerome Boateng hakkında herhangi bir şey söylemediğini', belirtti. Gauland Alman televizyonuna verdiği demeçte ise “Boateng'in adı gazetenin editörleri tarafından zikredilmiş olabilir, futboldan hiç anlamam”, dedi. Gazetenin açıklamasında, Gauland'ın söylediklerinin mülakatı yapan iki editör tarafından kaydedildiği belirtildi.

Boateng: Gurur duyuyorum

Berlin'de dünyaya gelen Jerome Boateng Slovakya karşılaşmasının ardından televizyonda yaptığı konuşmada “Alman olmaktan memnunum ve gurur duyuyorum. Yoksa milli takımda oynamazdım. İyi uyum sağladığımı tahmin ediyorum. Söyleyecek başka bir şeyim yok”, dedi. Tribünlerdeki seyirciler Boateng ile dayanışma gösterisi yaparken Almanya Futbol Federabyonu ve başkent Berlin'deki politikacılar Aleksander Gauland'ın sözlerine sert tepki gösterdiler.

Siyasetçilerin tepkileri

Sol Parti genel başkan yardımcısı Katja Kipping “Tehlikeli oldukları ve mülteci yurtlarını kundakladıkları için kimse Neonazi ve ırkçılara yakın olmak istemez”, dedi. Alman Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Sigmar Gabriel, ‘Boateng'in Alman, AfD'nin ise Alman düşmanı olduğunu', söyledi.

AfD lideri Petry bir gazeteye verdiği demeçte, ‘Gauland'ın küçük düşürücü sözleri söylediğini hatırlamadığını belirterek, böyle bir izlenim doğmuş olmasından dolayı Boateng'den özür dilediğini', dile getirdi.