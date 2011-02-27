-"İZMİR'İN GELECEĞİ AYDINLANACAK" İZMİR (A.A) - 27.02.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İzmir-İstanbul Otoyolu Projesi'ni '''Yüzyılın Projesi'' diye niteleyerek, yolun tamamlanmasıyla İzmir'in geleceğinin aydınlanacağını söyledi. Bakan Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen İzmir-İstanbul Otoyolu İzmir ayağının temel atma töreninde, 28 Ekim 2010 tarihinde Gebze'de temeli atılan projenin, İzmir ayağının temelinin de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugün atıldığını belirtti. Türkiye'nin geçmişinin, ülke ticaretinin, ülke kültürünün önemli iki temsilcisi İzmir ile İstanbul'u, bu iki önemli merkezi bir an önce kavuşturup, bir an önce birleştirmenin boyunlarının borcu olduğunu dile getiren Yıldırım, 30 senedir gündemde bulunan proje için defalarca yapılan ihalelerin iptal edildiğini anlattı. Bakan Yıldırım, AK Parti iktidarı yönetime gelince, bekleyen büyük projelerin teker teker hayata geçtiğini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Sirkeci'den denizin 60 metre altından yürüyerek Üsküdar'a geçtiğini ve Avrupa'dan Asya'yı denizin altından bağlayan tünelin açılışını gerçekleştirdiğini bildirdi. Avrasya tünelinin de temelini atıldığını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti: ''Bu tüneller, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının tünelleridir. Bazıları tünellere girdiler, tünellerin içinden çıkamadılar. Bolu Tüneli'ne girdiler içinde kaldılar. Ayaş Tüneli'ne girdiler, içinde kaldılar. O tünelleri de açmak, Türkiye'nin yolunu da açmak, istikbalini de hazırlamak sizin iktidarınıza nasip oldu. Çünkü bu ülke sevdalısı, Türkiye sevdalısı, gece gündüz demeden bu ülkenin geleceği için çalışan, gayret eden bir Başbakanımız var.'' -377 KİLOMETRELİK YOL 3 SAAT SÜRECEK- İzmir-İstanbul otoyolunun 377 kilometre olacağını, hız sınırlarına uyulması halinde İzmir'den İstanbul'a 3 saatte gidileceğini ifade eden Bakan Yıldırım, ''Bu yüzyılın projesi. İzmir'in geleceğini aydınlatıyoruz. İzmir'i İstanbul'a komşu kapısı yapıyoruz'' dedi. İzmit'e dünyanın en büyük ikinci asma köprüsünün inşa edileceğini belirten Yıldırım, 1,5 saatlik bu geçişin 6 dakikada sağlanacağını kaydetti.