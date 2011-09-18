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Spor

"İzmir Derbisi"nde 8 kişi gözaltına alındı İZMİR (A.A)

18 Eylül 2011 04:49

-"İzmir Derbisi"nde 8 kişi gözaltına alındı İZMİR (A.A) - 18.09.2011 - Bank Asya 1. Lig'de oynanan Göztepe-Karşıyaka maçındaki olaylar nedeniyle 8 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada Karşıyaka'nın attığı beraberlik golünün ardından yeşil kırmızılı iki taraftarın yanıcı madde attığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Atılan yabancı maddeler sonucu yaralanan bazı taraftarların ambulansta tedavi edildiği bildirildi. Müsabaka öncesinde kavgaya karışan 2 kişinin yanı sıra tribünde meşale yakan 1, güvenlik görevlilerine mukavemetten dolayı 1 ve stada girmesi yasak olan 1 kişi gözaltına alındı. Müsabakada 2 bin polisin görev yaptığı bildirildi. Öte yandan Göztepe taraftarlarının stadı boşaltmasının ardından stattan çıkarılan Karşıyakalı taraftarlar toplu şekilde Salhane İstasyonu'na kadar yürüdü. Yeşil kırmızılı seyirciler, trenlerle Karşıyaka'ya gitti.

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