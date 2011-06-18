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"İYİLİK MELEĞİ"NDEN TÜRKİYE'YE TAKDİR HATAY (A.A)

18 Haziran 2011 01:45

-"İYİLİK MELEĞİ"NDEN TÜRKİYE'YE TAKDİR HATAY (A.A) - 17.06.2011 - Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Selçuk Ünal, BM'nin iyi niyet elçisi ve ünlü aktris Angelina Jolie'nin Türkiye'nin insani yardım çalışmalarını takdirle karşıladığını söyledi. Ünal, Angelina Jolie'nin günübirlik Hatay ziyaretini AA'ya değerlendirdi.  Jolie'nin ziyaretini, Hatay Valililiğinin büyük katkılarıyla organize ettiklerini belirten Ünal, ünlü oyuncunun Altınözü çadırkentinde, Türkiye'ye geçişlerine insani nedenlerle izin verilen Suriyeli ailelerle görüştüğünü anlattığını, çadır kentte Altınözü Kaymakamı Ali Arslantaş'ın da Jolie'ye gerekli bilgilendirmeleri yaptığını bildirdi.  Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay yetkililerinin Jolie'ye kamptaki çalışmalar hakkında bilgi verdiğini aktaran Ünal, ünlü oyuncunun çadırkentteki çocuklarla ayrı ayrı ve küçük gruplar halinde, Kızılay ekibi ve insani yardım çalışanlarıyla da ayrı ayrı görüştüğünü, kliniği ziyaret ettiğini ve çocuk parkında incelemelerde bulunduğunu belirtti. Angelina Jolie'nin klinik ziyareti sırasında aşı takvimi, sosyal destek ünitesi ve diyetisyenlerin yaptığı çalışmalar konusunda bilgi aldığını belirten Selçuk Ünal, ünlü aktrisin çadırkentin diğer değişik bölümlerini de ziyaret ederek, incelemelerini tamamladığını bildirdi.  Selçuk Ünal, Jolie'nin Türkiye'nin insani yardım çalışmalarını takdirle karşıladığını söyleyerek, şöyle konuştu:  "Bizlere ifade ettiği, ülkemizin çalışmalarını takdirle karşıladığı yönündeydi. Kamptaki çalışmaları organize bulduğunu söyledi ama tabii ki, bunları kendisi açıklayacaktır. Dolayısıyla onun adına konuşmam çok uygun olmaz."  -TÜRK KAHVESİ İÇTİ-  Ziyareti sırasında Jolie'ye İngilizce olarak ne içmek istediği soruldu. ''Türk kahvesini çok severim'' diye yanıt veren Jolie'ye bu kez kahveyi nasıl alacağının sorulması üzerine ünlü oyuncu, ''şekerli ama sert bir kahve istediğini'' söyledi. Bunun üzerine Jolie'ye orta şekerli Türk kahvesi ikram edildi. Angelina Jolie çadırkenti ziyareti sırasında ayrıca çocuk parkında Suriyeli çocuklarla oyunlar oynadı, onların oyunlarında tempo tuttu. Türk Kızılayı'nın hazırladığı ve içinde oyuncaklar da bulunan ''sevgi paketinin'' dağıtılmasında da hazır bulunan Jolie'nin  ziyareti süresince sempatik tavırlar sergilediği öğrenildi.

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