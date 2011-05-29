-"İTİRAZ ETMEZSE GÜNAHA GİRECEK" BURSA (A.A) - 29.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Birileri bunu din haline getirmiş. İtiraz etmezse, karşı çıkmazsa sanki günaha girecek ve arkasından yolsuzluk iddiaları, arkasından birisinin kayrıldığı düşünceleri, hepsi yalan, hepsi sahte'' dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, kavşak, raylı sistem ve istasyonunu bünyesinde barındıran Emek Kavşağı'nın açılışında konuşan Arınç, Bursa'da yaşayan herkesin Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin çalışmalarından memnuniyet duyduğunu söyledi. Geçmişte şehirlere hizmet eden, isimleri, hatıraları, gayet güzel bir şekilde yad edilen belediye başkanlarının olduğunu dile getiren Arınç, şöyle devam etti: ''Tabii bunların en yenisi, en unutulmazı, en değerlisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, bugünün Başbakanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İstanbul'a geldiğinde gerçekten İstanbul, yaşanmaz, suyu akmaz, çöpü toplanmaz, sokaklardan geçilmez, güvenlik bir tarafa insanların günlük yaşamında sıkıntı çektikleri bir büyük metropoldü ama 4,5 senelik belediye başkanlığı döneminde sadece Istranca Dağları'ndan, 200 kilometrelik mesafeden su getirmekle kalmadı, İstanbul'un yollarını açtı, çevre düzenlemelerini yaptı, altyapıyı güçlendirdi ve İstanbul gerçekten İstanbul oldu. Böyle bir İstanbul, Ümraniye'de patlayan bombalarla maalesef insanların hayatına mal oluyordu. Bazı semtlerde 14 gün su akmadığı oluyordu. Oteller ve mahalleler de bunun içindeydi. Çok şükür Tayyip bey geldi ve İstanbul, İstanbul oldu. Şimdi onun arkadaşları, arkasından bu hizmetleri devam ettiriyorlar.'' Arınç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe'nin de ''efsanevi'' hizmetler verdiğini ifade ederek, yanlışları, hataları ve eksiklerinin de olabileceğini, ancak Bursa'nın nefes alması, günlük yaşamın kolaylaşması, insanların yüzünün gülmesi, rahat, huzurlu bir tarih kentinde hayat sürmeleri için çok büyük hizmetler yaptığını söyledi. İstanbul'a ilişkin bir konunun aklına geldiğini belirten Arınç, şöyle konuştu: ''Mesela İstanbul'da Vatan Caddesi'ni hepiniz bilirsiniz. Bizim Vakıf Gureba Hastanesi de orada olduğu için, ben de yakından biliyorum. Demokrat Parti geldiğinde de İstanbul'un ulaşım sorununu çözmek için istimlaklar yapmışlar, yollar açmışlar ve çok şükür bugün bile dar gelen ama zamanında CHP'liler, özellikle muhalefet etmeyi çok severler, hayattaki tek gayeleri budur; Menderes'e ve o dönemin belediye başkanına kızmışlar. 'Bunlar deli yahu, buraya uçak mı indirecek' demişler. Vatan Caddesi'ni o kadar geniş görmüş ki adamlar, 'bu kadar genişlik bizi bozar'' demişler. O 'kargacık burgacık' sokaklar, çıkmaz sokaklar olsa daha iyi olacak sanki. Aynı zihniyet Boğaz köprülerine de karşıydı. Aynı zihniyet şimdi Marmaray'a da karşı. Aynı zihniyet, 'iyilik güzellik namına insanlara hizmet olsun' diye yapılan, maalesef pek çok hizmete de şu veya bu şekilde de karşı çıkıyor. O zihniyet bazen Danıştayın kapısında nöbet bekliyor. Siz bir şey yapacaksınız o hemen itiraz edecek, dava açacak. Tek amaçları var, yapılan işe set çekmek, yapılan işe karşı çıkmak. Bunlarla kolay mücadele ediliyor zannetmeyin. Yıllarca bu davalar sürüyor. Bu engellemeler devam ediyor, vatandaş kaybediyor ama birileri bunu din haline getirmiş. İtiraz etmezse karşı çıkmazsa sanki günaha girecek ve arkasından yolsuzluk iddiaları, arkasından birisinin kayrıldığı düşünceleri, hepsi yalan hepsi sahte ama ne yapsınlar ki, bu itirazlarına bir kılıf bulmaları lazım. Bu kılıfları bula bula her gün iş yapmak isteyen insanların önüne geçiyorlar. Değerli arkadaşlar, ciddi ve kararlı olmalıyız.'' Arınç, Ankara Büyükşehir Belediyesinin de çok başarılı hizmetler yaptığını ifade ederek, ''Dört dönemdir bir büyükşehir belediyesinde, belediye başkanlığı yapmak bile başlı başına başarıdır ama Ankara'ya yapılanları görün. Ben 1966-1970 arasında Hukuk Fakültesinde bir talebe olan bir kardeşinizim. 1970 öncesi Ankara ile 1990 sonrası, AK Parti dönemlerinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında Gor çukuruyla Himalaya dağının tepesi kadar fark var. Anlayanlar anladı...'' dedi. Sabah kalkan insanların sokağa çıktığı zaman belediyenin hizmetleriyle karşılaşacağını ve mutluluk duyacağını, yüzünde asıklık varsa bile yüzünün güleceğini belirten Arınç, insanların akşam işinden evine dönerken de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve gençler için yapılan hizmetleri göreceğini ve bunlardan mutluluk duyacağını dile getirdi. -''İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİÇBİR ŞEY YAPAMIYOR''- Arınç, İzmir Büyükşehir Belediyesine de değinerek, şunları söyledi: ''Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi hiçbir şey yapamıyor. Bütün işleri biz üstlendik; çevre yollarını biz yapıyoruz, suyunu biz çözüyoruz, arterleri biz hazırlıyoruz. Karayollarını bile devreye soktuk. Neden? Çünkü, İzmirde yaşayan insanlar mutlu olmalı, oy versinler, vermesinler. Bize düşen insanımızın günlük hayatını, yaşamını renklendirmek ve kolaylaştırmaktır.'' Başbakan Yardımcısı Arınç, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile birlikte kavşağın açılışını yaptı.