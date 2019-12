-"İSTİKRARLI BİR TAKIMIZ" ARNHEM (A.A) - 19.07.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen yıl iyi bir çıkış yaptıklarını belirterek, ''Her yıl üstüne koyan, istikrarlı bir takımız. Takım bütünlüğünde hem saha içinde, hem saha dışında beraber hareket ediyoruz'' dedi. Avcı, Arnhem kampında hazırlıkların iyi gittiğini, ifade etti. Çalışma ortamının iyi olduğunu dile getiren Avcı, geçen yıldan sakatlıkları devam eden ameliyatlı oyuncularının bulunduğunu, onların bir an önce dönmesini beklediklerini belirtti. Bursaspor'un şampiyonluğunun ardından bu yıl ligin çok farklı geçeceğini savunan Avcı, ''Bursaspor'un şampiyon olması diğer Anadolu futbol kültürü olan şehirleri de bu yıl itibariyle harekete geçirmiş vaziyette. Bursaspor örnek oldu. Bu yıl lig, geçen yılki gibi geçmeyecek. Özellikle Anadolu takımları sayısal olarak kadrolarına epey takviye yaptı. Tabii ki lig başlayınca bu daha gerçekçi olarak ortaya çıkacak. Takım oyununu kim daha iyi oynarsa o takımlar ön plana çıkacak'' diye konuştu. Geçen yıl ligde iyi bir çıkış yaptıklarını, her yıl üstüne koyan istikrarlı bir takım olduklarını anlatan Avcı, şunları kaydetti: ''Hem saha içinde, hem saha dışında takım bütünlüğünde oynayan bir takımız. Bu yıl inşallah geçen yılki sakatlıkları yaşamayız. Kadrodaki rekabeti ve dinamik ortamı koru maya çalışıyoruz. Bu takımın ligde 3'üncü yılı bitti, 4'üncü yılını oynayacak. Baktığınızda ilk sene 12'nci olmuş, ondan sonraki sene 9'ncu olmuş geçen yıl 6'ncı olmuş. Lig 3'üncülüğü gerçekçi bir hedef olmaz. Biz en azından mevcudu korumalıyız. Bulunduğumuz mevkiyi korumalı, oyun kalitesini artırmalıyız. Geçen yıl teknik anlamda tespit ettiğimiz yapamadığımız şeyler vardı, onun üzerinde yoğunlaşıyoruz. Kupada geçen yıl çeyrek final oynadık. Bunu en azından biraz daha yukarı çekmek gibi hedefler bizim için gerçekçi hedef olur.'' -KULÜPTE İSTİKRAR- Bir kulüpte istikrarın çok önemli olduğunu, bu anlamda Türkiye'de alışıldık olmayan birşeyi gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Abdullah Avcı, ''Özellikle ben kulübümde 5'inci yılıma giriyorum. İstikrarın ne kadar önemli olduğunu bizim kulüp yönetim kurulu başkanı bir şekilde gösteriyor. Bugün artık benim oyuncum, benim ne istediğimi çok iyi biliyor. O anlamda doğru hareket ediyoruz'' şeklinde konuştu. Geçen yılki başarılı kadroyu bozmadıklarını, olduğu gibi koruduklarını dile getiren Avcı, ''İleriye dönük olarak 3 genç oyuncu aldık. Bir tane de İsveç'ten Samuel diye 25 yaşında iyi bir orta saha oyuncusu getirttik. Bir de forvet oyuncusu bakıyoruz. Bulursak alacağız, bulamazsak mevcut kadroyla yolumuza devam edeceğiz'' dedi.