-"İSTANBUL'DA OLASI DEPREM 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK" İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE)Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, ''İstanbul'da olası depremin 7 büyüklüğünde olacağına dair elimizde çok esaslı kanıtlar var" dedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ve Mahalle Afet Gönüllüleri'nin (MAG) işbirliğinde düzenlenen ''Deprem TIR'ı'', 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde Taksim meydanında halkla buluştu. Depremin 11'inci yıl dönümünde, deprem ve zorunlu deprem sigortası bilincini arttırmaya yönelik ve 22 Ağustosa kadar sürecek etkinliklerde vatandaşlar, KRDAE eğitmenleri eşliğinde deprem simülasyonuna katılacaklar. 6 şiddetindeki bir depreme uygun olarak hazırlanan simülatörde vatandaşlar, deprem sırasında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgi alabilecekler. Etkinlikte bir açıklama yapan KRDAE Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, ''İstanbul'daki deprem riski, San Francisco ve Tokyo ile neredeyse aynı riski paylaşıyor. Yıllık ihtimal yüzde 2'dir ve bu yüksek ihtimaldir. Ancak İstanbul'un yapı stoku San Francisco ve Tokyo kadar iyi değil. Bu bakımdan yapılarımızda yıkılma ve can kayıplarımız olacak'' dedi. Erdik, İstanbul ve Marmara'da yani Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olan depremlerin 'karakteristik deprem' denilen depremler olduğunu, bu tür depremlerin eğer bir segmenti kırılırsa 7.2, 2-3-4 segmenti kırılırsa 7.6'ya kadar ulaşan depremler ürettiğini ve İstanbul için minimum 7 büyüklüğünde bir deprem ihtimali olduğunu kaydetti. Yıldan yıla deprem riskinin artmadığını belirten Erdik, ''Olası depremin 7 büyüklüğünde olacağına dair elimizde çok esaslı kanıtlar var. İstanbul'da tamamen yıkılacak bina adedi 20 bin, hasar görecek bina sayısı ortalama 200 bin civarındadır. Yani İstanbuldaki binaların yüzde 40'ı hasar görecektir. Can kaybı tahminlerimiz ise pek iç açıcı değil. Bu sayı 20-30 bin arasında olacaktır. Bu da nüfusun binde 2'si anlamına geliyor'' şeklinde konuştu.