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Spor

"İSTANBUL'DA BOĞULDUK, EZİLDİK, TÜRKLER ÇOK GÜÇLÜ" PARİS (A.A)

06 Eylül 2010 14:22

-"İSTANBUL'DA BOĞULDUK, EZİLDİK, TÜRKLER ÇOK GÜÇLÜ" PARİS (A.A) - 06.09.2010 - Fransız basını, milli takımlarının, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye karşısında farklı mağlubiyetine geniş yer verirken, ''takımlarının, karşılaşmada hiçbir varlık gösteremediği'' yorumunu yaptı. L'Equipe, ''Boğaziçi'nde Battık'' başlığıyla verdiği haberde, ''Fransa milli takımı, Türkiye ile mücadele edecek güçte değildi. İlk yarının sonundan itibaren havlu attık'' ifadesini kullandı. Gazete, Türk takımının yaptığı farklı alan savunma taktiğinin de Fransa'yı etkisiz hale getirdiğini ve milli takımlarının bu taktiğe karşı kesinlikle etkili bir yanıt veremediği yorumunu yaptı. Liberation gazetesi de ''İstanbul'da Battık'' başlığıyla verdiği haberde, ''yetersiz savunma ve top kayıplarının milli takımları için mağlubiyeti hazırladığı'' yorumunu yaptı.  Gazete, Türk milli takımının, güçlü fiziği ve 2 metreyi aşan boy ortalamasıyla Fransız takımına önemli bir üstünlük sağladığını yazdı. Le Parisen, ''Türkler Çok Güçlü'' başlığıyla verdiği haberde, ilk beş maçını kazanan Türkiye karşısında Fransa'nın hiçbir varlık gösteremediğini bildirdi. Le Figaro gazetesi de ''milli takımlarının Türk takımı karşısında adeta ezildiği'' yorumunu yaptı.

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