"İstanbul İstanbul" sergisi 11 Eylül'de

Michael Craig-Martin'in Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "İstanbul İstanbul", 11 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.



Michael Craig-Martin, Türkiye'deki ilk kişisel sergisini, Finansbank Private Banking ana sponsorluğunda, British Council desteğiyle İstanbul'da gerçekleştirecek.



Martin'in son dönem çalışmalarını içeren "İstanbul İstanbul" sergisinde, sanatçının Cash, Paradise ve Real gibi birçok çalışması ilk kez gösterilecek. Sanatçının 2009 tarihli alüminyum üzeri akrilik resimlerine ve sergi için özel tasarlanan "İstanbul İstanbul" isimli dev duvar resmine yer verilen sergi, 10 Ekime kadar Galerist'te gezilebilecek.



Michael Craig-Martin kimdir?



Döneminin en itibarlı ve etkili kavramsal sanatçılarından biri olarak kabul edilen Michael Craig-Martin, 1941 yılında İrlanda'nın başkenti Dublin'de doğdu. Çocukluğunu ve gençliğini Amerika'da geçiren sanatçı, eğitimini Amerika'da Yale Üniversitesi Sanat Fakültesi Güzel Sanatlar bölümünde tamamladı.



İlk kişisel sergisini Londra'daki Rowan Gallery'de 1969'da açan Martin, kariyeri boyunca aralarında Hannover, Dusseldorf, Stuttgart, Paris, New York'un önemli müze ve galerilerinde sanatseverlerle buluştu.



Yaşamını ve çalışmalarını Londra'da sürdüren sanatçı, 20 yılı aşkın bir süre Londra'daki Goldsmiths Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Craig-Martin 2001 yılında sanata katkılarından dolayı İngiltere'de "devlet nişanı" ile ödüllendirildi.