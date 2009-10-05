"İstanbul finans merkezi olabilir ama trafik var"

Türkiye bankalarının küresel krizdeki seyri İstanbul'un finans merkezi olabileceği umutlarını arttırdı,İstanbul'un önündeki engel ise trafik.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Bölüm Direktörü Marek Belka, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın açıkladığı İstanbul'un finans merkezi haline getirilmesi hedefiyle ilgili olarak, "İstanbul cazibe noktası olabilir ama ciddi trafik sorunu var" dedi.



Türkiye'de etkin bir bankacılık sistemi bulunduğunu ve kriz ortamında dahi bankaların sağlam bir yapısı olduğunu vurgulayan Belka, trafikten dert yandı. Marek, yıllık toplantıların yapıldığı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nin dışına çıktığında her yere gitmek için taksi kullanmak zorunda kaldığını ve en yakın mesafenin dahi 1 saati alıyor olmasını esprili ama dertli bir şekilde anlattı. Belka, "Şehrin içinde olmaktansa kongre merkezinde bu kadar zaman geçirmek zorunda olmamızdan memnunum" diye konuştu ve bu sorunun İstanbul'a özgü olmadığını ancak kent için çok açık bir problem olduğunu söyledi.



Türkiye 2010'da iyi büyüyecek



Belka, Babacan ile görüşmesinden önce Referans'ın sorularını yanıtlayarak, Türk ekonomisi ve Avrupa ekonomisine yönelik önemli mesajlar verdi. IMF ve Türkiye arasındaki konuların yıllık toplantılar sırasında görüşülmemesine yönelik hükümetin politikasına destek veren ve bunun daha sağlıklı olduğunu vurgulayan Belka, Babacan ile yeni finansal yapı ve Avrupa Bölgesi'ni ilgilendiren konuları görüşeceklerini söyledi. Belka, Türk yetkililerin makro ekonomik değerlendirmeleri ile IMF'nin değerlendirmelerinin aynı olduğunu ifade ederek, "Bu yıl için yüzde 6.5 daralma gördük; Türk yetkililer ise yüzde 6 civarında. Ancak şuna dikkat çekmem gerekiyor ki Türkiye'nin gelecek sene yüzde 3.7 oranında büyümesini öngörüyoruz. Bu Avrupa'nın en yüksek büyüme oranı olabilir" dedi.



Yeni finansal sistemin ipuçları



Belka, İstanbul'daki yıllık toplantılar çerçevesinde ortaya konacak olan "yeni finansal sistem"e yönelik bazı ipuçları da verdi. Belka, bunun işbirliği anlamında değerlendirilebileceğini belirterek, krizden herkesin etkilendiğini ve bunun çok taraflı işbirliğini gerekli kıldığını söyledi. G-20 değerlendirmesinin olumlu olduğunu kaydeden Belka, önce teşhis sonra da mevcut krizlerin gelecekte yaşanmasının önüne geçilmesini sağlayacak bir sistem üzerinde durulduğunu anlattı. Bu çerçevede ülkelerin de yeni sistemde nasıl oynayacaklarına göre katkılarını sağlayabileceğini anlatan Belka, düzenleyici çatının nasıl uygulanacağının da gelecekteki olası benzer krizlerin önlenmesinde büyük rol üstlendiğini anlattı. Belka IMF ve G-20 ülkelerinin önemli görev üstleneceğini söyledi. Belka, içinde Türkiye'nin de bulunduğu G-20 ülkelerinin görüşmelerinin ise devam ettiğini kaydetti.



AB üyeliği Türk ekonomisine çok şey katacak



Belka, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklediğini belirterek, üyeliğin Türk ekonomisine neler katacağına bakmak için yeni üye ülkeleri incelemek gerektiğini söyledi. Üyelik sonrasında bu ülkelerde güven ortamının güçlendiğini anlatan Belka, krediye erişim maliyetinin azaldığını söyledi. Çok geniş pozitif etkilerin bu ülkelerde görüldüğüne dikkat çeken Belka, bazılarının ise onları eşit olmayan kriz ortamından koruyan Avrupa mali sisteminin bir parçası haline geldiklerini anlattı. Belka, bu ülkelerin de benzer sorunları yaşadıklarına dikkat çekerek, yerel yönetimlerin önemini vurguladı. Türkiye'de de yerel yönetimlerin güçlendirilmeye çalışılması ile ilgili olarak Belka, "Bu çok iyi bir fikir. Yerel yönetimlerin güçlenmesi ekonomiyi ve politikayı stabilize eder. Kriz karşında sivil toplumun gelişmesine yardım eder" dedi. Belka, protesto gösterilerini ise doğal karşıladıklarını belirterek, ‘çok renklilik' olarak nitelendirdi.





MAREK BELKA KİMDİR



Michael Deppler'den görevi devralan Belka, Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği destekle tanınıyor. Polonya'nın eski başbakanı olan Belka, daha önce IMF Başkanlığı ve OECD Genel Sekreterliği'ne aday olmuş ama kazanamamıştı. Türk ekonomisini iyi bilen Belka'nın Birleşmiş Milletler nezdinde de görevi bulunuyor.





IMF Avrupa Direktör Yardımcısı Ajai Chopra:Türkiye ekonomisi iyileşme belirtisi veriyor



IMF Avrupa Bölümü Direktör Yardımcısı Ajai Chopra, mevcut dönemin bazı reformların yapılmasını gerektirdiğini ve bunun özel sektörü destekleyeceğini belirterek, Türkiye'nin dış ticaretinin ve sermayenin kötü etkilendiğini ifade etti. Türk ekonomisinin geleceğinin ise küresel ekonominin ne olacağına bağlı olduğunu ancak Türkiye'nin çok iyi entegre olduğunu ve iyileşme belirtileri gösterdiğini vurguladı. Enflasyon ortamının da cesaretlendirici olduğuna dikkat çeken Chopra, Merkez Bankası politikalarını destekliyor olacaklarını vurguladı. Türkiye'nin geçmiş krizlerden ders aldığını ve bankacılık sisteminin güçlü bir yapıya kavuştuğunu anlatan Chopra, yine de cari açığın ise yavaş bir seyirle aşağıya indiğini ve cari hesabın ise biraz kötüleştiğini de söyledi. Hükümetin açıkladığı orta vadeli programın kendilerini cesaretlendirdiğini anlatan Chopra, 2011 yılında borçların stabilize edilmesi hedefinin de olumlu olduğunu belirtti. IMF anlaşmasının ne olacağı ile ilgili olarak Chopra, Babacan'ın son açıklamalarını hatırlattı ve "IMF üye ülkelerini desteklemeye her zaman hazır" dedi.

