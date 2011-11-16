T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

"İstanbul depremi dünyayı da etkiler" İSTANBUL (A.A)

16 Kasım 2011 13:18

-"İstanbul depremi dünyayı da etkiler" İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ''İstanbul'da yaşanabilecek büyük bir depremin, sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkileyeceği bir gerçektir'' dedi. Ergün, TÜBİTAK ev sahipliğinde Küresel Yer Gözlem Grubu'nun (GEO), 8. hükümetlerarası genel kurul toplantısı ve komite toplantılarının açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın hemen her coğrafyasında yaşanan bu tür doğal felaketlerin, insanlığın nasıl ortak bir kadere sahip olduğunu da açıkça gösterdiğini söyledi. Bu tür felaketleri belki önleyemeyeceklerini, ancak doğanın yol açtığı tahribatı minimize edebileceklerini ifade eden Ergün, enerjiyi, bilgiyi, maddi imkanları birleştirmenin, yapılan her türlü gözlem faaliyetinin niteliğini artıracağını, herkesin  yaşam kalitesini yükselteceğini belirtti.  Nihat Ergün, uzayda, havada, yerde ve denizde gözlem yapan, farklı ülkelere ait 10 binlerce aygıtın entegre edilmesinin, bu açıdan son derece önemli olduğunu vurguladı.  Böyle bir entegrasyonun; doğal felaketlerin etkisini sınırlandırmak, su, gıda ve enerji kaynaklarını daha iyi idare etmek, insan sağlığını etkileyen çevresel faktörleri daha iyi takip etmek ve dünyadaki biyolojik çeşitliliği korumak gibi çok çeşitli faydaları olacağına işaret eden Ergün, ''Entegrasyon, aynı zamanda parçadan ziyade resmin bütününü görmemize imkan verecektir. Her türlü politikayı oluşturmak için sahip olmamız gereken en önemli kaynak bilgidir. Küresel Yer Gözlem Grubu'nun çalışmaları da, dünya genelinde karar alıcıların bilgiye ulaşmalarını sağlayacaktır'' dedi.  Türkiye olarak dünyanın sorunlarına çözüm üretmeye yönelik her türlü platformun içinde yer almaya büyük önem verdiklerini söyleyen Ergün, Küresel Yer Gözlem Grubu içindeki faaliyetlerini de bu açıdan çok önemsediklerini ifade etti. Asya ile Avrupa'nın arasında yer alan Türkiye coğrafyasının, özellikle deprem açısından çok faal bir bölgeyi oluşturduğuna işaret eden Ergün, şunları kaydetti: ''İstanbul, Küresel Yer Gözlem Grubu'nun belirlediği ve yakından izlediği aktif 11 özel bölge arasında yer alıyor. İstanbul'da yaşanabilecek büyük bir depremin, sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkileyeceği de bir gerçektir. İstanbul, bugün Boğaz trafiğiyle, güçlü ekonomisiyle, büyük nüfusuyla dünyanın da önemli metropollerinden birisidir. Hükümet olarak, özellikle Van Depremi'nden sonra, artık daha köklü adımlar atmamız gerektiğini düşünüyoruz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24