-"İstanbul depremi dünyayı da etkiler" İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ''İstanbul'da yaşanabilecek büyük bir depremin, sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkileyeceği bir gerçektir'' dedi. Ergün, TÜBİTAK ev sahipliğinde Küresel Yer Gözlem Grubu'nun (GEO), 8. hükümetlerarası genel kurul toplantısı ve komite toplantılarının açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın hemen her coğrafyasında yaşanan bu tür doğal felaketlerin, insanlığın nasıl ortak bir kadere sahip olduğunu da açıkça gösterdiğini söyledi. Bu tür felaketleri belki önleyemeyeceklerini, ancak doğanın yol açtığı tahribatı minimize edebileceklerini ifade eden Ergün, enerjiyi, bilgiyi, maddi imkanları birleştirmenin, yapılan her türlü gözlem faaliyetinin niteliğini artıracağını, herkesin yaşam kalitesini yükselteceğini belirtti. Nihat Ergün, uzayda, havada, yerde ve denizde gözlem yapan, farklı ülkelere ait 10 binlerce aygıtın entegre edilmesinin, bu açıdan son derece önemli olduğunu vurguladı. Böyle bir entegrasyonun; doğal felaketlerin etkisini sınırlandırmak, su, gıda ve enerji kaynaklarını daha iyi idare etmek, insan sağlığını etkileyen çevresel faktörleri daha iyi takip etmek ve dünyadaki biyolojik çeşitliliği korumak gibi çok çeşitli faydaları olacağına işaret eden Ergün, ''Entegrasyon, aynı zamanda parçadan ziyade resmin bütününü görmemize imkan verecektir. Her türlü politikayı oluşturmak için sahip olmamız gereken en önemli kaynak bilgidir. Küresel Yer Gözlem Grubu'nun çalışmaları da, dünya genelinde karar alıcıların bilgiye ulaşmalarını sağlayacaktır'' dedi. Türkiye olarak dünyanın sorunlarına çözüm üretmeye yönelik her türlü platformun içinde yer almaya büyük önem verdiklerini söyleyen Ergün, Küresel Yer Gözlem Grubu içindeki faaliyetlerini de bu açıdan çok önemsediklerini ifade etti. Asya ile Avrupa'nın arasında yer alan Türkiye coğrafyasının, özellikle deprem açısından çok faal bir bölgeyi oluşturduğuna işaret eden Ergün, şunları kaydetti: ''İstanbul, Küresel Yer Gözlem Grubu'nun belirlediği ve yakından izlediği aktif 11 özel bölge arasında yer alıyor. İstanbul'da yaşanabilecek büyük bir depremin, sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkileyeceği de bir gerçektir. İstanbul, bugün Boğaz trafiğiyle, güçlü ekonomisiyle, büyük nüfusuyla dünyanın da önemli metropollerinden birisidir. Hükümet olarak, özellikle Van Depremi'nden sonra, artık daha köklü adımlar atmamız gerektiğini düşünüyoruz.''