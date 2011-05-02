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Dünya

"İSRAİL'İN IRAK'TA TATBİKAT YAPIYOR" TAHRAN (A.A)

02 Mayıs 2011 22:25

-"İSRAİL'İN IRAK'TA TATBİKAT YAPIYOR" TAHRAN (A.A) - 02.05.2011 - İsrail savaş uçaklarının, Irak'taki bir askeri üstte İran'a saldırı için tatbikat yaptığı iddia edildi. İngilizce yayın yapan İran devlet televizyonu Press TV, Irak'taki Mukteda El Sadr grubuna yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ''İsrail savaş uçaklarının, İran'ın içlerine kadar saldırı düzenleyebilmek amacıyla Irak'ta bulunan El Esed üssünde tatbikat yaptığını'' ileri sürdü. Press TV'nin internet sitesindeki haberde, İsrail'in çok sayıdaki F-15, F-16, F-18, F-22 ve KC-10 tipi savaş uçaklarının Irak'ta ABD'ye ait üste bir hafta boyunca gece saatlerinde tatbikat yaptığı belirtildi. Tatbikattaki amacın, ''İran'ın hava savunma ve radar sistemini tahrip ederek ülkenin içlerine kadar saldırı düzenleyebilmek olduğu'' ifade edildi. ABD ile işbirliği halinde yapıldığı belirtilen tatbikata ilişkin, Irak yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi. Bu arada Amerian Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Albay Dave Lapan, İran'ın iddiasının doğru olmadığını söyledi.

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