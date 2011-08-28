-"İsrail'in hiç şansı yok" TEL AVİV (A.A) - 28.08.2011 - İsrail'in BM'deki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ron Prosor, Filistin devletinin Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda tanınmasını önleme konusunda, İsrail'in hiç şansı olmadığını bildirdi. Haaretz gazetesi, Ron Prosor'un bu görüşleri, geçen hafta Dışişleri Bakanlığına gönderdiği bir kriptoda dile getirdiğini bildirdi. Haberde, ülkenin "en tecrübeli ve üst düzey diplomatlarından biri" olarak nitelendirilen Prosor'un, İsrail'in BM'deki oylama sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebilme ihtimaline dair çok kötümser bir tahminde bulunduğu; bunu açıkça vurgulamamasına rağmen, ülkesinin diplomatik bir yenilgiye maruz kalacağına işaret ettiği kaydedildi. "(BM'deki oylama sırasında) elde edebileceklerimiz yolunda umut edebileceğimizin azamisi, bir grup devletin ya çekimser kalması ya da oylamaya katılmamasıdır" diye yazan Prosor, sadece birkaç ülkenin Filistinlilerin girişimine karşı oy kullanacağını belirterek, kriptodaki yorumlarının, son birkaç haftada BM'deki mevkidaşlarıyla yaptığı 60'tan fazla toplantıya dayandığını belirtti. Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM Genel Sekreteri'ne 20 Eylül'de başvurarak, Filistin devletinin BM'nin 194. devleti olarak tanınmasını istemesi bekleniyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilerin bir Amerikan vetosunu önleyebilmek amacıyla BM Güvenlik Konseyi'nde değil, çıkacak karar daha az bağlayıcı bile olsa BM Genel Kurulu'nda bir oylama yapılması arayışında olduğu görüşünde. Habere göre, BM Genel Kurulu'ndaki oylama muhtemelen Ekim'de yapılacak. -"130-140 ülke Filistinlilerden yana"- Haaretz'in haberine göre İsrail Dışişleri Bakanlığı, BM'deki üye devletlerin 130 ila 140'ının Filistinlilerin lehine oy kullanacağını tahmin ediyor. Buradaki asıl soru işaretininse AB üyesi 27 ülkenin oylarında olduğu vurgulandı. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'un, AB dışişleri bakanlarının 3 Eylül'de yapacakları toplantı öncesinde İsrail ve Filistin'de temaslarda bulunduğu hatırlatılan haberde, Dışişleri Bakanlığında üst düzey bir yetkilinin, şimdiye kadar sadece beş Batılı ülkenin Filistin devletinin tanınmasına karşı oy kullanacağı konusunda İsrail'e söz verdiğini belirttiği kaydedildi ve bunlar ABD, Almanya, İtalya, Hollanda ve Çek Cumhuriyeti olarak sıralandı. İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Batılı ülkelerin çoğu, salonda olup Filistinlilere karşı oy kullanmaya istekli olmayacaktır" değerlendirmesini yaptı. Bütün bunlara rağmen, Filistin devletinin önereceği, BM kararındaki ifadelerle uyumlu olarak dört Avrupa ülkesinin tavrının da değişebileceği ifade edildi. Metinde ılımlı bir ifade kullanılması, BM'deki oylamanın hemen ardından müzakere masasına dönüleceği ihtimalinin vurgulanması halinde, bu dört ülkenin de karşı oy kullanmaktan vazgeçip, çekimser kalabileceği belirtildi. Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki de Filistinlilerin 130 dolayında devletin desteğini kazandığını bildirmiş, Çin Halk Cumhuriyeti de Filistin devleti kararını destekleyeceğini açıklamıştı. İsrail Başbakanlığı kaynakları ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu yılki BM Genel Kurul çalışmalarına katılmayı düşünmediğini, yerine muhtemelen Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in gideceğini ifade ettiler.