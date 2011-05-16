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Dünya

"İSRAİL ORANTISIZ GÜÇ KULLANIYOR" BEYRUT (A.A)

16 Mayıs 2011 22:15

-"İSRAİL ORANTISIZ GÜÇ KULLANIYOR" BEYRUT (A.A) - 16.05.2011 - BM'nin Lübnan özel koordinatörü Michael Williams, İsrail askerlerinin "Büyük Felaket" gününde göstericilere karşı "orantısız, öldürücü güç" kullandığını söyledi. Williams açıklamasında, ölü sayısından "şoke olduğunu" belirterek, her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu. Filistinlilerin Nakba (Büyük Felaket) günü olarak andığı İsrail'in kuruluş yıldönümünde binlerce Arap protestocu İsrail'in Suriye, Lübnan ve Gazze sınırına doğru yürümüş, çıkan çatışmalarda 15 kişi ölmüştü.

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