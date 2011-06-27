-"İSRAİL 2. GAZZE FİLOSUNU DURDURMAYA HAZIRLANIYOR" KUDÜS (A.A) - 27.06.2011 - İsrail medyasına göre, bugün Kudüs'te toplanan İsrail güvenlik kabinesi, yakında denize açılacak Gazze'ye insani yardım taşıyan uluslararası filoyu durdurma yöntemlerini ele aldı. Hükümetteki bakanların yarısını bünyesinde toplayan ve dün de aynı konuyu görüşen güvenlik kabinesinin toplantısından sonra resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail ordu radyosu da dün toplanan bakanların, filodaki gemilere yüklerini İsrail limanı Aşdod veya Mısır limanı El Ariş'e boşaltma izni verilse de, Gazze'ye demir atmalarına müsamaha edilmemesine karar verdiklerini duyurdu. Radyo, "Eğer silah veya mühimmat bulunmazsa, yük Gazze'ye gönderilecek" dedi. Devlet radyosu da Mısır'ın, Gazze ile Mısır sınırının 50 km batısındaki El Ariş limanına gemilerin yanaşmasına önceden izin verdiğini bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın "İsrail Hayom" dergisine açıklama yapan bir siyasi yetkili de "Askerlerimiz, filoyu durdurmaya ve gemilerin Gazze'ye ulaşmasını engellemeye hazır" dedi.