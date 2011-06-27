T24 LogoT24 Logo
Dünya

"İSRAİL 2. GAZZE FİLOSUNU DURDURMAYA HAZIRLANIYOR" KUDÜS (A.A)

27 Haziran 2011 16:08

-"İSRAİL 2. GAZZE FİLOSUNU DURDURMAYA HAZIRLANIYOR" KUDÜS (A.A) - 27.06.2011 - İsrail medyasına göre, bugün Kudüs'te toplanan İsrail güvenlik kabinesi, yakında denize açılacak Gazze'ye insani yardım taşıyan uluslararası filoyu durdurma yöntemlerini ele aldı. Hükümetteki bakanların yarısını bünyesinde toplayan ve dün de aynı konuyu görüşen güvenlik kabinesinin toplantısından sonra resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail ordu radyosu da dün toplanan bakanların, filodaki gemilere yüklerini İsrail limanı Aşdod veya Mısır limanı El Ariş'e boşaltma izni verilse de, Gazze'ye demir atmalarına müsamaha edilmemesine karar verdiklerini duyurdu. Radyo, "Eğer silah veya mühimmat bulunmazsa, yük Gazze'ye gönderilecek" dedi. Devlet radyosu da Mısır'ın, Gazze ile Mısır sınırının 50 km batısındaki El Ariş limanına gemilerin yanaşmasına önceden izin verdiğini bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın "İsrail Hayom" dergisine açıklama yapan bir siyasi yetkili de "Askerlerimiz, filoyu durdurmaya ve gemilerin Gazze'ye ulaşmasını engellemeye hazır" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24