-"İSPATLAMAK ZORUNDA DEĞİLİM" TBMM (A.A) - 16.12.2010 - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarını değerlendirirken, ''Artık olay mahalle dedikodusuna döndü. Mahalle dedikodularının da belgesini bulup ispatlamak zorunda olan ben değilim. Kendileri bulup ispatlayacaklar'' dedi. Özhaseki, Mecliste AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ ve Ayşenur Bahçekapılı ile görüştü. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 100 bin liralık, CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu hakkında ise 100 liralık manevi tazminat davası açılması için avukatlarına talimat verdiğini bildirdi. Özhaseki, görüşmenin içeriğinin sorulmasına, ''Ankara'daki kapım burası'' karşılığını verdi. Bir soru üzerine Özhaseki, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin olmadığını, ancak verdikleri bilgiler üzerine Erdoğan'ın cevap verdiğini kaydetti. İddia edildiği gibi farklı dosyaların bulunmadığını, bir olay ve o olaydan dolayı açılmış bir kaç tane davanın olduğunu ifade eden Özhaseki, aynı olaydan bahsettiklerini belirtti. Özhaseki, avukat iki kardeşin birbirlerine vekaletlerini verdiğini ifade ederek, ''Ben birisini Ağır Ceza'da suçlamışım; şantaj var, sahte senet düzenlendi diye. Kan davalıyız Yusuf Erikel ile. Şu anda 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava devam ediyor. Biz bu olayı 3,5 yıldır takip ederken, üstelik bu arada belediyemiz de kurşunlandı, yakalanan Ali Hamurcu, 'bunu falan paşanın emriyle kurşunladık' diyor. 'Sahte senedi falan falan söyledi de düzenledik' diyor. Bu adamlarla ben böyle kan davalıyken hangi avukatın noter parasını ödeyeceğim. Adamı güldürmesinler'' diye konuştu. -''DOKUNULMAZLIĞIM YOK''- Avukat Yakup Erikel'i tanımadığını kaydeden Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir senaryo gidiyor bakalım. Bunları da yalanlayacağız yarın öbür gün. Otel faturası deniyor. Adam bir gecelik 50-100 lira veremiyor mu cebinden, enayi mi? Artık olay mahalle dedikodusuna döndü. Mahalle dedikodularının da belgesini bulup da ispatlamak zorunda olan ben değilim ki. Kendileri bulup ispatlayacaklar. Ben dokunulmazlığı olan bir adam değilim. Mahkemeler orada, savcılık orada. İstedikleri yerde dava açsınlar. 4 tane ifade var; biri 26, diğeri 16 sayfa. İki tane de savcılıkta var. Bunların hepsini yayınladık. Savcılık hiç soruşturmadı, bunları akladı. Memur suçlarıyla ilgili olanı Vali Yardımcısı muhakkiklerle, rüşvetle ilgili olanı da savcı re'sen takip etti. Savcılığın araştırması 9 ay sürdü. Oradaki iddialar 50 kişiyle ilgili. 9 ay boyunca tek tek soruşturuldu. 'Kızına ev aldı, tapusunu üstüne yürüttü' deniyor. Kızım eczacı, işleri de fena değil ama ev alamadı, kirada oturuyor. Bütün iddialar yakalanan çocuğun senaryoları.'' -''GÖRÜŞMEYE HAZIRIM''- Özhaseki, Tüm Terör Mağduru ve Aileleri Güç Birliği Derneğinin (TEMADER) kuruluş yıl dönümü ve 2010 Başarı Hizmet Ödülleri Töreni'ne katılmak için Dedeman Otel'e gelişinde gazetecilerin yolsuzluk iddialarıyla ilgili sorusu üzerine açıklama yaptı. Başkan Özhaseki, yıllar önce yaşanan, bağımsız yargı tarafından kararı verilen bir dosyanın, aradan 1.5-2 yıl geçtikten sonra Meclis gündemine getirilip bir anda suçlanmasının kendisine garip geldiğini söyledi. Bir gazetecinin ''Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nu mahkemeye vereceği'' yönündeki açıklamasını anımsatması üzerine Özhaseki, şunları kaydetti: ''İlk günden itibaren şunu söylüyorum, eğer Kemal Bey beni çağırırsa, 'Gelin bir çayımızı için konuşalım' derse, dosyalarımı alıp gitmeye hazırım. Bütün evrakı alır götürürüz, eğer istiyorsa ekibimle birlikte giderim. Onlar da hukukçularını, mühendislerini, bilirkişilerini çağırırlar anlatırız ki büyük ihtimalle 'Kusura bakmayın, özür dileriz, hakkınızı helal edin' diyeceklerdir. Bu denildiği anda zaten dava falan açmayacağım. Veya Kemal Bey, 'Gel televizyonda konuşalım' derse, kabul buyururlarsa buna da hazırım. Yok bunların hiçbirisi olmayacaksa, 70 milyonun izlediği bütçe görüşmelerinde eline dosyayı alıp Kayseri Büyükşehir Belediyesinde hırsızlık, yolsuzluk gibi suçlamalarla dosya sallayıp da bir müddet sonra bu işi sönmeye bırakıp, küllendirip kaybolacaklarsa, o zaman dava açacağım. Bu benim doğal hakkım.''