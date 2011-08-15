-"İspanya Esad'a sığınma hakkı vermeye hazır" MADRİD (A.A) - 15.08.2011 - İspanya'nın sol görüşlü, yüksek tirajlı gazetelerinden El Pais, Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun, geçen temmuz ayında Şam'a gönderdiği bir danışmanı aracılığıyla Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a İspanya'da siyasi sığınma hakkı teklif ettiğini ve bunun halen geçerli olduğunu iddia etti. Zapatero'nun uzun yıllar başbakanlıktaki dış politika danışmanı olan ve kısa bir süre önce AB'nin güney Akdeniz özel temsilcisi görevine atanan Bernardino Leon'un, geçen temmuz ayında Zapatero'nun talimatıyla gizlice Şam'a gönderildiği belirtildi. Leon'un, misyonun gizliliğinden dolayı diplomatik pasaportunu kullanmadan Suriye'ye gittiği ve burada Esad rejimine yakın kişilerle özel görüşmeler yaptığı bildirildi. El Pais, İspanyol hükümetinin, Madrid'de bir Suriye konferansı teklifi götürdüğü ve Beşşar Esad ile ailesine ülkelerini terk etmeleri halinde İspanya'da siyasi sığınma hakkı verilmesi vaadi verildiği kaydedildi. Ancak son haftalarda Esad yönetiminin, ülke içindeki muhalif hareketlere karşı askeri güç kullanması ve sivil ölümlere neden olmasından dolayı İspanya'nın teklifini yeniden gözden geçirir duruma geldiği savunuldu. İspanyol gazetesi, mevcut durumda Zapatero hükümetinin, istemesi halinde Esad ve ailesine İspanya'da siyasi sığınma tanımaya halen hazır olduklarını ifade etti.