-"İŞLETME BELGESİ İSTENİYOR" ANKARA (A.A) - 07.02.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, işyerlerinden ''işletme belgesi istenmesi uygulamasının kesinlikle kaldırılmadığı'' belirtildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, işyerlerinden işletme belgesi istemesi uygulamasının kaldırıldığı yönünde bugün bir gazete haber yer aldığı belirtildi. ''İşletme belgesi istenmesi uygulaması kesinlikle kaldırılmamıştır'' denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''2009 yılından önce yürürlükte bulunan yönetmeliğe göre, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışan işyerlerinde işçi sayısı aranmaksızın işletme belgesi mecburiyeti vardı. Ağır ve tehlikeli işler tüzüğü kapsamında bulunan işyerlerinde ise 10 işçi daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinden işletme belgesi isteniyordu. 2009 yılında çıkartılan yeni yönetmeliğe göre, 'Sanayiden sayılan işlerin yapıldığı 50 veya daha fazla işçi istihdam edilen işyerlerinden işletme belgesi aranır' hükmü bulunmaktadır. Yapılan değişiklik işletme belgesi istenmesinde beyanın esas alınmasıdır. İşletme belgesi istenmesi kaldırılmamış, belge verilme süreci değiştirilmiştir. Ortalama 58 günde verilen işletme belgesi, beyana dayalı olarak aynı gün verilmeye başlanmıştır. Beyan doğrultusunda işletme belgeleri hemen alınmakta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri 3 ay içinde beyanın doğruluğunu kontrol ederek işletme belgesini kesinleştirmektedir. Böylece işverenlerimizin önündeki bürokratik engeller kaldırılmaktadır. Ancak tekrar belirtmek gerekir ki, işletme belgesi istenmesi durumu kaldırılmamıştır.'' Açıklamada, Bakan Dinçer'in, Ostim Mega Center'daki patlamanın meydana geldiği işyeriyle ilgili ''İşletme belgesi yok'' sözünün, Bakanlığın iş müfettişlerince 2007 yılında yapılan bir denetim sonrasında ortaya çıkan bir rapora dayandığı ifade edilerek, bugünkü söz konusu haberde, ''zorlama bir yorum yapıldığı, haberin asılsız bilgi içerdiği ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu'' kaydedilerek, her türlü hukuki yola başvurulacağı bildirildi.