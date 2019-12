-"İŞLENMEMİŞ GIDA FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ BELİRLEYİCİ OLDU" ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Merkez Bankası, Ağustos ayında tüketici fiyatlarının artışında, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki sert yükselişin belirleyici olduğunu bildirdi.. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Cuma günü yayımlanan Ağustos ayına ilişkin fiyat artışlarını değerlendirdi. Açıklamaya göre, Ağustos ayında tüketici fiyatları artışında, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki sert yükseliş belirleyici oldu. Hizmet grubu yıllık enflasyonundaki gerileme devam ederken, temel enflasyon göstergeleri beklendiği şekilde orta vadeli hedeflerle uyumlu seyrini sürdürdü. Hizmet grubu yıllık enflasyonundaki yavaşlama devam etti. Ağustos ayında grup yıllık enflasyonu endeks tarihindeki en düşük seviyesine geriledi. Bu dönemde, cep telefonu görüşme ücretlerinde gözlenen düşüşün etkisiyle haberleşme hizmetleri yıllık enflasyonu yüzde (-) 1,42'ye gerilerken, kira kaleminin yıllık enflasyonunda gözlenen istikrarlı azalış eğilimi sürdü. Enerji fiyatları geçen ay yüzde 0,13 ile sınırlı bir oranda geriledi. Anılan dönemde su ve akaryakıt fiyatları azalırken, katı yakıt fiyatlarının artış hızı ise yavaşladı. Bu gelişmeler sonucunda enerji fiyatları son dört aydaki yatay seyrini sürdürürken, grup yıllık enflasyonu baz etkisi nedeniyle bir önceki aya kıyasla belirgin bir düşüş gösterdi. Temel mal (gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ile altın haricinde kalan mallar) fiyatlarının yıllık artış oranı 0,14 puan azalarak yüzde 3,60 oldu. Bu dönemde giyim ve ayakkabı grubunda yıllık enflasyon yükseliş eğilimini sürdürürken, diğer temel mal fiyatları olumlu bir görünüm sergiledi. Özellikle dayanıklı tüketim malları grubunda (altın hariç) fiyatlar bir önceki aya kıyasla yüzde 0,38 oranında gerilerken, alt grupların tamamında fiyatların azaldığı dikkat çekti. İşlenmemiş gıda fiyatları, taze meyve ve sebze fiyatları kaynaklı olarak belirgin oranda yükseldi ve grup yıllık enflasyonu yüzde 18,66 oldu. Bunun yanında, işlenmemiş et fiyatlarındaki yükseliş (yüzde 5,36) sürdü, son dört aydır gerileyen süt fiyatları ise Ağustos ayında artış kaydetti. Et fiyatlarındaki artışlar, işlenmiş et ürünleri fiyatlarına yansımaya devam etti. Öte yandan, diğer alt gruplardaki ılımlı görünümün korunmasıyla, işlenmiş gıda ürünleri yıllık enflasyonundaki artış sınırlı kaldı. Bu gelişmeler sonucunda, gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonu 4,85 puan artarak yüzde 10,37 oldu.