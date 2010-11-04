T24 LogoT24 Logo
Dünya

"İSLAM KİLİSELERE SALDIRIYI YASAKLIYOR" KAHİRE (A.A)

04 Kasım 2010 09:23

-"İSLAM KİLİSELERE SALDIRIYI YASAKLIYOR" KAHİRE (A.A) - 04.11.2010 - Mısır'da Müslüman din adamları, terör örgütü El Kaide'nin ülkenin Hristyan Kıpti azınlığına yönelik tehditlerini kınadı. Başkent Kahire'de, El Ezher Üniversitesinin yetkilileri, Irak'tan gelen ve Mısır'daki Hristiyanları ve özellikle de Mısır Kıpti Kilisesini hedef alan tehditleri kınadılar ve İslam dininin kiliselere karşı saldırıyı yasakladığını hatırlattılar. El Ezher'in Baş İmamı Şeyh Ahmet El-Tayyip'in sözcüsü, şeyh adına yaptığı açıklamada, "İslamın farklı dinlere mensup kişilerin ibadet özgürlüğünü savunduğunu ve kiliselere karşı saldırıları yasakladığını'' belirtti. Sözcü, ayrıca, ülkede "milli birlik ve beraberliğin korunması"nın öneminin altını çizdi. "Müslüman Kardeşler" adlı örgüt ise internet sitesinde yayımladığı mesajda, "Herkesi uyarıyoruz, Mısır'daki Müslüman çoğunluğun görevi monoteist dinlere ait ibadet yerlerini korumaktır" ifadelerini kullandı. "Müslüman Kardeşler"in, Mısır'daki Hristiyan ibadet yerlerine yapılacak her türlü saldırıya karşı çıktığı belirtilen mesajında, kimden gelirse gelsin veya nedeni ne olursa olsun, bunun "aptalca bir hareket" olduğunun altı çizildi. Müslüman dini çevrelerden ve yetkililerden gelen açıklamalara destek veren Mısır basını da "tehditlerin bütün Mısırlıları hedef aldığını" ve "amacının Mısır'ın milli birlik ve beraberliğini yok etmeyi amaçladığını" ifade etti. El Kaide'nin Irak'taki kolu Irak İslam Devleti, Bağdat'taki bir kilisede düzenlenen kanlı rehine eyleminin ardından Hristiyanlara yönelik yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu. Örgütten yapılan açıklamada, Hristiyanların "meşru hedefler" olduğu belirtilmişti. Militanlar, hafta sonunda Bağdat'taki bir kilisede 120 dolayında kişiyi rehin almış, rehine kurtarma eylemi 58 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Militanlar, Mısır'daki Kıpti kilisesinde alıkonulduğunu ileri sürdükleri Müslüman kadınlarının serbest bırakılmasını talep etmişti.  Kıpti azınlık, 80 milyon nüfusa sahip Mısır'da, nüfusun yüzde 6 ile yüzde 10'unu teşkil ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24