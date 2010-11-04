-"İSLAM KİLİSELERE SALDIRIYI YASAKLIYOR" KAHİRE (A.A) - 04.11.2010 - Mısır'da Müslüman din adamları, terör örgütü El Kaide'nin ülkenin Hristyan Kıpti azınlığına yönelik tehditlerini kınadı. Başkent Kahire'de, El Ezher Üniversitesinin yetkilileri, Irak'tan gelen ve Mısır'daki Hristiyanları ve özellikle de Mısır Kıpti Kilisesini hedef alan tehditleri kınadılar ve İslam dininin kiliselere karşı saldırıyı yasakladığını hatırlattılar. El Ezher'in Baş İmamı Şeyh Ahmet El-Tayyip'in sözcüsü, şeyh adına yaptığı açıklamada, "İslamın farklı dinlere mensup kişilerin ibadet özgürlüğünü savunduğunu ve kiliselere karşı saldırıları yasakladığını'' belirtti. Sözcü, ayrıca, ülkede "milli birlik ve beraberliğin korunması"nın öneminin altını çizdi. "Müslüman Kardeşler" adlı örgüt ise internet sitesinde yayımladığı mesajda, "Herkesi uyarıyoruz, Mısır'daki Müslüman çoğunluğun görevi monoteist dinlere ait ibadet yerlerini korumaktır" ifadelerini kullandı. "Müslüman Kardeşler"in, Mısır'daki Hristiyan ibadet yerlerine yapılacak her türlü saldırıya karşı çıktığı belirtilen mesajında, kimden gelirse gelsin veya nedeni ne olursa olsun, bunun "aptalca bir hareket" olduğunun altı çizildi. Müslüman dini çevrelerden ve yetkililerden gelen açıklamalara destek veren Mısır basını da "tehditlerin bütün Mısırlıları hedef aldığını" ve "amacının Mısır'ın milli birlik ve beraberliğini yok etmeyi amaçladığını" ifade etti. El Kaide'nin Irak'taki kolu Irak İslam Devleti, Bağdat'taki bir kilisede düzenlenen kanlı rehine eyleminin ardından Hristiyanlara yönelik yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu. Örgütten yapılan açıklamada, Hristiyanların "meşru hedefler" olduğu belirtilmişti. Militanlar, hafta sonunda Bağdat'taki bir kilisede 120 dolayında kişiyi rehin almış, rehine kurtarma eylemi 58 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Militanlar, Mısır'daki Kıpti kilisesinde alıkonulduğunu ileri sürdükleri Müslüman kadınlarının serbest bırakılmasını talep etmişti. Kıpti azınlık, 80 milyon nüfusa sahip Mısır'da, nüfusun yüzde 6 ile yüzde 10'unu teşkil ediyor.