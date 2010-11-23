-"İŞGALİ SONA ERDİRME REFERANDUMA TABİ OLAMAZ" TEL AVİV (A.A) - 23.11.2010 - İsrail parlamentosunun, ilhak edilen Golan Tepeleri ve Doğu Kudüs'ten çekilme yolunda alınacak muhtemel bir hükümet kararının referanduma götürülmesini öngören yasayı kabul etmesine, Filistinliler'den tepki geldi. Filistinli Başmükazekereci Saib Erekat, "bir işgali sona erdirme kararının referanduma tabi olamayacağını" söyledi. Erekat, parlamentonun yasayı onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, Eğer İsrail kapsamlı ve sürdürülebilir bir barış yapmak istiyorsa, bunun ancak Doğu Kudüs, Suriye'nin Golan Tepeleri ve kalan Lübnan toprakları da dahil, 1967'de işgal ettiği tüm Arap topraklarından askerlerini çekmesiyle mümkün olabileceğini söyledi. Saib Erekat, İsrail parlamentosunun kabul ettiği kararın uluslararası yasaları gözardı ettiğini belirti ve Kudüs, sınırlar, yerleşimler, mülteciler, su, güvenlik ve yanı sıra Filistinli tutukluların salıverilmesi gibi nihai statü konularının, uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak çözümlenmesi gerektiğini vurguladı. Erekat, İsrail hükümetinin bir barış anlaşmasına varma niyetini sorgulayarak, "O halde niye yerleşimleri sürdürüyor, duvar inşaatlarını yeni toprak ilhakları yapıp devam ediyor, özellikle Doğu Kudüs ve çevresi dahil yeni uygulamaları empoze ediyor ve Gazze Şeridi'ni abluka altında tutmayı sürdürüyor?" dedi. Artık zamanın müzakere yapma değil, karar alma zamanı olduğuna işaret eden Erekat, barış sürecinin amacının, uluslararası da kabul gören Yol Haritası uyarınca, İsrail'in 1967'de başlayan işgalinin sona erdirilip, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olduğunun altını çizdi.