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"İrtica ile Eylem Planı" davasında 23. duruşma yarın İSTANBUL (A.A)

11 Eylül 2011 13:27

-"İrtica ile Eylem Planı" davasında 23. duruşma yarın İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan ile emekli Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 7 sanıklı ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının 23. celsesinin yapılacağı yarın, bu dava ile birleştirilen ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davasının görülmesine de başlanacak. Duruşmada, birleşen dosyanın tutuklu sanıklarından korgeneraller İsmail Hakkı Pekin ve Mehmet Eröz ile eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız ve Tümgeneral Hıfzı Çubuklu da hakim karşısına çıkacak. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda Çiçek, avukat Serdar Öztürk ve Mehmet Deniz Yıldırım'ın tutuklu olarak yargılandığı 7 sanıklı davanın 23. duruşması gerçekleştirilecek. Mahkemenin birleştirilmesine karar verdiği 22 sanıklı ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davasının sanıkları da duruşmaya katılacak. Birleşen bu davanın tutuklu sanıklarından korgeneraller İsmail Hakkı Pekin ve Mehmet Eröz, Tümgeneral Hıfzı Çubuklu ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız'ın da hakim karşısına çıkması beklenen duruşmada, önce sanıkların kimlik tespitleri yapılacak, ardından da iddianamenin okunması aşamasına geçilecek. İddianameyi kabul kararı veren mahkeme heyeti, YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına atanan Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, korgeneraller Mehmet Eröz, İsmail Hakkı Pekin, tümgeneraller Hıfzı Çubuklu, Mustafa Bakıcı, Tuğamiral Alaettin Sevim, Albay Sedat Özüer, emekli albaylar Fuat Selvi, Hulusi Gülbahar ve Cemal Gökçeoğlu, sivil Memur Mehmet Bülent Sarıkahya ile Albay Ziya İlker Göktaş hakkında yakalama emri çıkartmıştı. Iğsız, Pekin, Eröz, Çubuklu, Sarıkahya, Özüer, Otuzbiroğlu, Gülbahar, Gökçeoğlu, Sevim ve Selvi tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

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